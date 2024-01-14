Красивый яд: какие цветы ни в коем случае не стоит выращивать дома

По интернету распространяется информация, что некоторые комнатные растения нельзя держать в спальне из-за того, что они ночью поглощают кислород и выделяют углекислый газ. На самом деле это миф. Все растения, пригодные для выращивания в домашних условиях, обогащают атмосферу дома кислородом. Однако некоторые все же не стоит держать как минимум у спального места.

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И дело не в их особой токсичности, а в способности провоцировать аллергию. Иногда они выделяют в атмосферу пыльцу от цветов или споры, а контакт с ними способен провоцировать сыпь на чувствительной коже. А порой причиной становятся микроорганизмы, живущие в почве под растениями. OBOZ.UA собрал список комнатных растений, которые не стоит заводить, если вы или кто-то из ваших близких, включая животных, склонен к аллергии.

Папоротники

Поскольку папоротники не цветут, можно подумать, что эти растения гипоаллергенны. Однако они размножаются спорами, которые выпускают в атмосферу. А те способны вызвать аллергию не хуже пыльцы. Также длительный контакт с папоротником может провоцировать контактный дерматит. Если вам все же хочется завести дома папоротник, обратите внимание на нефролепсис (бостонский папоротник) или платицериум оленерогий – они должны быть безопасны даже для чувствительных людей.

Фикусы

Декоративные фикусы тоже не цветут, но их сок содержит латексоподобные белки, которые так же могут вызвать аллергию. Так что, если вы чувствительны к латексу, от фикусов вам лучше держаться подальше. Эти растения могут спровоцировать у вас раздражение кожи или глаз, кашель или другие симптомы в результате контакта с соком или при вдыхании. Также сок фикуса делает кожу более чувствительной к солнечному ультрафиолету – ожоги на ней будут появляться гораздо легче и быстрее.

Орхидеи

Хотя сок орхидеи имеет очень поэтическое название "медовая роса", при попадании на чувствительную кожу он может вызвать сыпь или появление волдырей. А вот пыльца этого цветка достаточно липкая, поэтому летать в воздухе помещения она не будет. Поэтому в целом аллергикам можно заводить это растение, но если они будут работать с ним исключительно в перчатках.

Плющи

Среди плющей существуют откровенно ядовитые виды, способные вызвать сильную кожную реакцию. Английский и канарский плющи, которые можно выращивать дома, не так опасны. Но они также содержат в своем соке вещество фалькаринол, вызывающее раздражение кожи. Поэтому работать с ними стоит только защищенными руками или вообще избегать их разведения дома.

Сенполии

Узамбарские фиалки, они же сенполии, хоть и цветут, пыльцу в воздух не выпускают. Но они собирают немало бытовой пыли на свои бархатистые листья. А почистить такой цветок совсем непросто. Поэтому людям, чувствительным к пыли, держать их не советуют.

Хризантемы

Цветы этого вида биологически родственны одному из сильнейших аллергенов – амброзии. Таким образом, пыльца хризантемы может вызвать симптомы сенной лихорадки. К тому же сок растения может раздражать чувствительную кожу. Так что в спальне хризантемам точно не место.

Пальмы

Комнатные пальмы придают интерьеру шикарность. Но, выбирая нечто подобное для озеленения дома, обратите внимание – мужское вы покупаете растение или женское. Мужские производят пыльцу, которая может быть опасна для чувствительных людей и животных. Женские тоже способны вызывать проблемы, но гораздо реже.

Можжевельник

Хвойное растение может попасть в помещение в виде дерева бонсай. Вид это имеет просто очень красивый. Но, как и в случае с пальмами, мужские растения представляют опасность, ведь они продуцируют пыльцу. Именно на мужском можжевельнике появляются шишки, а пыльца растения настолько мелкая и так быстро распространяется, что способна поражать даже нечувствительных людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о растении, которое не только не нанесет вреда, но и принесет немалую пользу в доме.

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