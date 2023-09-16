Приглашать больше не будут: самые плохие вещи, которые делают гости

Правил этикета нужно соблюдать всегда, даже если вы в гостях у родных или близких друзей. Но большинство людей думают, что теплые отношения нельзя испортить неправильным поведением.

Если вы хотите, чтобы вас снова пригласили в гости, нужно соблюдать нормы этикета. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Порча вещей и предметов в доме

Хозяева часто сталкиваются с проблемой, когда во время уборки находят поломанные вещи или разбитую посуду. Конечно, это может произойти с каждым и никто намеренно не будет этого делать, но не стоит это скрывать, лучше сразу все рассказать и извиниться.

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Предложите откупить вещь или подарите что-нибудь взамен, чтобы загладить вину. Если вещь дорогая и ценная, то стоит обсудить это с хозяевами и определить, как вы сможете ее оплатить или помочь все починить.

Алкоголь

Избегайте чрезмерного употребления алкоголя в гостях, потому что человек в нетрезвом состоянии не может себя контролировать, поэтому создает множество неудобных ситуаций. Вы можете сделать или сказать что-нибудь, о чем тогда будете сожалеть.

Гости без приглашения

Часто друзья заходят поздороваться, если были где-нибудь неподалеку. Конечно, это неплохо, это даже проявление вежливости и заботы. Но бывают ситуации, когда хозяева не в настроении или имеют какие-то проблемы. Лучше заранее звонить и предупреждать о своем приходе.

Ночлег

Если вы остались на ночь у друзей, то утром нужно вести себя тихо, чтобы не доставлять хлопот хозяевам. Когда вы услышите, что другие уже проснулись, тогда можете проводить свои утренние ритуалы.

Также не стоит задерживать хозяев допоздна, если вы еще не хотите спать. Отправляйтесь спать тогда, когда и другие тоже уходят, а не истощайте их вопросами или чем-нибудь другим.

Беспорядок

Пытайтесь поддерживать чистоту и порядок в доме, куда вас пригласили. Не стоит разбрасывать свои вещи, лучше помогите хозяевам, если они в этом нуждаются.

Брать продукты из холодильника

Когда вы приходите в гости, то не нужно самостоятельно брать еду из холодильника. Берите только то, что есть на столе и то, что вам предложат.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно использовать смартфон на работе и в гостях.

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