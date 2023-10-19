При какой температуре стирают носки: мало кто знает лучший вариант

Носки – это предмет гардероба, который сопровождает нас почти каждый день, защищая ноги во время работы, занятий спортом, прогулок. А вечером мы с большим удовольствием избавляемся от них, бросая в стирку, и даже не задумываемся, как лучше ухаживать за ними, чтобы они были гигиенически чистыми и могли прослужить дольше.

OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов на этот счет. И они рассказали, как и при какой температуре лучше стирать носки, чтобы они были чистыми и дольше сохраняли форму.

Обычно ежедневные хлопчатобумажные носки нуждаются в достаточно деликатной очистке. Поэтому их достаточно стирать на короткой программе при температуре 30 градусов. Средство лучше выбирать мягкое – без агрессивных отбеливающих компонентов. Хорошо подойдет гель для стирки шерстяных изделий, он поможет защитить волокна носков от деформации.

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Если же после дня ношения появляется ощутимый запах, в таком случае носки лучше стирать в более горячей воде и выбирать нагрев до 40 градусов. Это позволит лучше очистить ткань и полностью освежить ее. Помочь может также более длительный цикл стирки и дополнительное полоскание.

Тем людям, которые имеют диагностированный грибок стопы или ногтей, придется стирать носки при температуре 60 градусов и с помощью стирального средства с дезинфицирующими свойствами. Из-за этого они, конечно, быстрее выйдут из строя, однако будут достаточно гигиеничныи, чтобы предотвратить распространение инфекции и защитить стопы в период лечения.

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