Какие ошибки при стирке портят одежду: их допускают почти все

Иногда, когда нам нужно быстро постирать целую кучу вещей, мы просто забрасываем все их одновременно в барабан стиральной машины и включаем короткую программу. Но эксперты по уходу за одеждой утверждают – этот подход сработает раз или два, а потом вещи начнут портиться, ведь разным тканям нужен разный подход к очищению.

OBOZ.UA поинтересовался, какие еще типичные ошибки люди чаще всего допускают во время стирки. Проверьте, не делаете ли что-то из этого списка именно вы.

Не проверяют карманы

В карманах джинсов или кофт могут лежать монеты, ключи, наушники, бумажные салфетки, какие-то другие мелочи. В лучшем случае такие предметы просто размокнут и разлетятся на мелкие куски, которые прилипнут к вещам. В худшем – во время быстрого вращения барабана монета или другой жесткий предмет повредит одежду, а то и саму машину.

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Тем, кто держит кошек, советуют также перед стиркой проверять, не решило ли животное уединиться в барабане. Некоторые пушистики любят проводить время в стиралках, поэтому их нужно оттуда доставать перед тем, как воспользоваться прибором по прямому назначению.

Не сверяются с этикетками

Вшитые этикетки к вещам всегда содержат все главные инструкции по уходу. Специальными пометками на них отмечены температура воды, скорость вращения при отжиме, возможность или невозможность применения отбеливателя и правильный подход к сушке и глажке. Если регулярно нарушать эти рекомендации, одежда выйдет из строя гораздо быстрее.

Не расправляют рукава и штанины

В скомканном состоянии с заправленными внутрь рукавами и штанинами вещи хуже очищаются, ведь так через них плохо проходит мыльный раствор и чистая вода для полоскания. Особенно если вы загружаете сразу много одежды. В идеале нужно все вещи вывернуть наизнанку и отправлять в барабан с расправленными рукавами и штанинами. Это защитит внешнюю часть вещи от трения и быстрого износа, а также обеспечит качественную стирку.

Не застегивают все застежки

Пуговицы, молнии, крючки, липучки и другие застежки во время стирки могут цепляться за другие вещи и повреждать их. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют перед тем, как отправить одежду на цикл очистки, застегнуть все, что застегивается.

Стирают одежду и постель вместе

Постельное белье требует отдельного подхода к стирке. Поскольку она контактирует с телом в течение длительного времени, за ее гигиеничностью следует следить особенно тщательно. Именно поэтому постельные принадлежности часто стирают на более высоких температурах и длинных циклах. А это может быть недопустимо для одежды.

Перегружают машину

Если доверху забить барабан вещами, в нем нарушатся циркуляция воды и баланс. Первое приведет к тому, что вещи плохо очистятся из-за слабого и неравномерного доступа к мыльному раствору и полосканию. А второе может повредить саму машину, ведь она может начать слишком сильно вибрировать и прыгать во время работы. Если вы не готовы взвешивать вещи перед стиркой (а к такому не готов практически никто), просто следите, чтобы вещи в сухом состоянии занимали не более трех четвертей объема барабана, и чтобы вы могли свободно всунуть внутрь руку и провернуть ее на 90 градусов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вещи категорически нельзя стирать в машине, чтобы не испортить их безвозвратно.

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