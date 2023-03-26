Предвестники счастья: какие находки на улице являются хорошей приметой

Иногда бывает, что от плохого настроения не хочется поднимать голову вверх. Идешь себе и смотришь только под ноги. Знатоки примет говорят, что это не такая уж плохая идея, ведь так можно заметить предмет, предвещающий удачу и радостные события в ближайшем будущем.

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OBOZREVATEL поинтересовался этими приметами. И рассказывает о трех вещах, являющихся непосредственными символами удачи.

Подкова

Сейчас эту вещь не так просто найти на улице, хотя случаи все еще происходят. Подкова считается символом изобилия и счастья. Она предвещает финансовый успех и другие благополучия. Причем примета срабатывает независимо от того, в каком состоянии вещь – она может быть даже старой и ржавой и все равно принести счастье.

Ржавый гвоздь

А вот найденный гвоздь должен быть как раз ржавым. А еще лучше погнутым. Предмет в таком плохом состоянии должен защитить дом от всего плохого, а от нашедшего его фортуна еще долго не отвернется. Надо просто все время носить его с собой.

Светлое перо

Перья светлого цвета символизируют хорошие новости, положительные изменения, прибыль и разрешение старых конфликтов. Особенно хорошую энергетику имеют чисто белые перья. И стоит обратить внимание на его размер – чем больше перо, тем лучше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие три вещи нельзя хранить дома, чтобы не навлечь беду.

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