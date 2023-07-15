Предвещает ли разбитая посуда счастье: народные приметы

"Разбитая посуда – к счастью" – утверждает одна из самых популярных примет. Однако, как оказалось, это не всегда так – суеверие имеет разные трактовки.

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В народе говорят, что разбитая посуда чаще всего предвещает перемены: счастливые или нет – зависит от ситуации. В чем суть и история приметы, разбирался OBOZREVATEL.

Положительное значение приметы

По легенде, традиция связывать битую посуду с грядущим счастьем, имела психологическую основу. Посуда издавна была редкостью: стоила она дорого, а достать ее было тяжело. Даже обычные глиняные тарелки хранили как зеницу ока, а редкие фарфоровые – и подавно. Но в быту случается всякое, а фарфор – материал хрупкий, и чтобы не слишком разочаровываться от разбитой тарелки, наши предки приговаривали: "к счастью". Отсюда и пошло поверье. Одна из трактовок звучит следующим образом: того, кто случайно разбил тарелку, в ближайшее время обязательно ждет что-то хорошее.

Кстати, у кинематографистов есть традиция разбивать тарелку с подписями – на удачу. Говорят, если тарелка не разбилась – фильм окажется провальным.

Отрицательное значение

Существует и противоположное значение, согласно которому разбитые тарелки предупреждают о несчастьях. Согласно поверью, посуда накапливает энергетику дома, и если она стала слишком отрицательной – тарелки и чашки станут буквально раскалываться на части.

Еще одно значение

Считается, что разбитая посуда обычно символизирует перемены – значит, жизнь семьи скоро кардинально изменится и к этому следует быть готовыми. Вероятные переезды, важные события – радостные и не очень, успехи и испытания. Суеверные люди говорят, что разбитая посуда сигнализирует о том, что что-то в жизни идет не так, и это нужно срочно менять.

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