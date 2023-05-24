Почему нельзя хранить пустые банки дома: примета, которую мало кто знает

Значение посуды в повседневной жизни трудно переоценить. Поэтому люди относятся к ней с таким трепетом, что окружили посуду множеством суеверий. В частности, они касаются пустых предметов. Особое внимание в народе уделяют банкам.

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OBOZREVATEL поинтересовался приметами, связанными с банками. В частности, объяснением, почему нельзя пустые емкости хранить дома.

По поверью, любая пустая посуда может привлекать проблемы с достатком. И банки в том числе. Особенно, если они стоят дома незамытые и пылятся.

Лучше всего вынести стеклянную тару на хранение в какие-то хозяйственные помещения – в кладовку, подвал или гараж. Если же такой возможности нет, в каждую стоящую дома банку нужно положить хотя бы что-нибудь – горстку крупы, несколько лавровых листьев, монетку. При этом емкость надо накрыть чем-то – крышкой или чем-то еще, или перевернуть вверх дном. Это также защитит дом.

В случае, когда нужно вернуть банку владельцу, в нее тоже нужно положить какую-нибудь мелочь – печенье, конфету и т.д. Тогда она не спровоцирует проблемы у этого человека.

После того, как банка опустеет, ее нельзя оставлять на столе. Это провоцирует не только проблемы с деньгами, но и долги.

Треснувшиеся банки являются предвестниками ссор и скандалов в семье. Чем больше такого хлама стоит дома, тем масштабнее будут проблемы. Поэтому от него нужно избавляться в первую очередь.

Но если целая банка разбилась – то это, напротив, хорошая примета. Она предвещает удачные покупки для хозяйства, а если это произошло в воскресенье, то неожиданный доход. Если же банка упала, но осталась целой – это к радостным новостям или приятным гостям.

Иногда банки подворачиваются под руку во время ссоры. Осколки разбитого таким образом предмета необходимо немедленно выбросить. Они взяли на себя всю отрицательную энергетику, и оттягивать ее ликвидацию не стоит.

Если в банке оказалось какое-нибудь существо – это тоже имеет свое значение. Так бабочка предвещает везение. А паук, особенно если он сплел паутину, указывает на недоброжелателя в окружении.

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