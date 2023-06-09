Змеиный праздник: как возник и когда отмечают в Украине
12 июня православные верующие чтят память преподобного Исаакия, игумена Далматского. Также этот день называют "змеиным". Издавна говорили, что в этот период нельзя ходить в лес, ведь змеи покидают свои гнезда и становятся очень агрессивными.
Именины празднуют Исааки и Василии. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.
День памяти преподобного Исаакия, игумена Далматского
Преподобный Исаакий, игумен Далматский, жил в 4 веке на территории современной Сирии. Он исповедовал христианство, много молился, вел одинокий и аскетический образ жизни.
Возле Константинополя Исаакий основал христианский монастырь. Как-то в 378 году он предсказал, что император Валент погибнет в огне, если не позволит верующим посещать православные храмы. Правитель, конечно, не послушал Исаакия, но предсказание сбылось. С тех пор Исаакия называли пророком.
Змеиный день
12 июня издавна называли по-разному: "Исаакий", "Змеевик", "День Скипера Змея".
Наши предки говорили, что именно в день Исаакия змеи "устраивают свадьбы".
С этим связывали много суеверий:
- нельзя ходить в лес, чтобы не наткнуться на агрессивных змей;
- нельзя убивать змей и пресмыкающихся – существовало поверье, что змеиные родственники будут "мстить" тем, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда не сможет ни один врач и ни один знахарь.
Погодные приметы
По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето и даже делали прогнозы о предстоящей зиме.
Громко жужжат шмели – к дождливой погоде.
Кричат совы ночью – будет похолодание.
Пауки плетут много паутины – погода внезапно изменится.
Если утром на земле сухо и на траве нет росы – следует ожидать сильных ливней.
Обильно зацвел шиповник – значит, зима будет холодной, снежной и очень суровой.
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