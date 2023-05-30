Зеленые святки-2023: что категорически нельзя делать на Троицу

На 50-й день после Пасхи христиане традиционно отмечают Троицу. Другое название – Зеленые святки – уходит корнями во времена язычества и связано с древним культом растительности. В дохристианские времена неделя, предшествовавшая Троице, символизировала завершение весны и начало перехода к летнему календарному циклу.

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Учитывая тысячелетнюю историю, на Троицу объединились и христианские и языческие традиции. OBOZREVATEL собрал самые популярные народные приметы, поверья и предрассудки касаемо этого дня.

Когда будем праздновать Троицу в 2023 году

Троица – переходный праздник, зависящий от даты Пасхи. В 2023 году православные верующие будут отмечать Зеленые праздники 4 июня. У католиков и протестантов Троица было 28 мая.

История праздника

Троица – один из двенадцати наибольших праздников в православии. В католицизме оно имеет самый высокий статус торжества. Это праздник восхождения Святого Духа на апостолов. Раньше день был связан с иудейской Пятидесятницей, происходившей на 50-й день после Песаха (традиционно в воскресенье). Другое иудейское название – Шавуот – в честь сбора первого урожая.

Библейская история рассказывает, что в день, когда толпа в Иерусалиме праздновала Шавуот, апостолы, Мария, ученики Христа и первые верующие были в светлице на Сионской горе. Вдруг на апостолов и Марию взошел Дух Божий, после чего они смогли разговаривать на языках, которых раньше даже не слышали. Апостол Петр заявил, что теперь они могут проповедовать христианство во всем мире. Сионскую светлицу считают первым известным христианским храмом.

Троица олицетворяет завершение земных дел Иисуса. Символизм многоязычия апостолов заключается в понимании и преодолении противоречий, ведь христианство рассматривает всех людей как равных.

Традиции и верования

Культ растительности на Троицу не исчез даже после распространения христианства. По давним традициям дома, дворы и церкви украшали разными травами: любистком, аиром, полынью, тимьяном и т.д. Обычно зелень принято освящать в церкви. По поверьям, на Троицу вся зелень становится целебной, поэтому растения будут оберегать семью от недугов, напастей и бед.

Наши предки говорили: на Зеленые праздники можно свататься, устраивать гуляния, звать гостей, танцевать и петь песни – таким образом можно привлечь удачу и прославлять Бога.

Троица – великий церковный праздник, так что сплетничать, ссориться, обижаться, делать зло, употреблять алкоголь, завидовать, отказывать в помощи и заниматься тяжелым физическим трудом запрещалось.

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