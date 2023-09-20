Вторая Пречистая по старому стилю: традиции Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы – это великий христианский праздник, который отмечают по старому календарю 21 сентября. В народе его еще называют Второй Пречистой или "осениною", ведь именно в этот день наступает настоящая осень.
Это один из 12 главных праздников для верующих, поэтому нужно придерживаться традиций. OBOZREVATEL собрал приметы и запреты в этот день.
Обычаи и традиции
В храмах проводятся торжественные службы, а люди обязательно должны посетить богослужение. Женщины украшают иконы Богородицы калиной и разными цветами, и ставят свечи возле иконы Божией Матери.
Также женщинам нужно было давать подаяние, чтобы Богородица подарила достаток и благополучие.
Хозяйки готовили разные вкусности на праздничный стол, пекли пироги с рыбой и грибами.
Если женщина не могла иметь детей, она обращалась за помощью к Божьей матери в этот праздник и считалось, что это желание обязательно исполнится.
К этому дню нужно было собрать весь урожай.
Что нельзя делать:
- Нельзя убирать, шить и вышивать;
- Избегайте ссор и конфликтов;
- Нельзя желать кому-нибудь зла и думать о плохом.
Народные приметы
- Пришла Пречистая – принесла старост нечистая;
- Первая Пречистая рожь засевает, а вторая – дождем поливает;
- Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ожидает теплая и ясная без обильных дождей. Если в этот день небо будет пасмурным, то и осень будет холодная;
- Если день оказался ясным, то такая погода сохранится и до конца октября;
- Если утром туман – пойдут дожди.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю в Украине.
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