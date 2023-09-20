Вторая Пречистая по старому стилю: традиции Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – это великий христианский праздник, который отмечают по старому календарю 21 сентября. В народе его еще называют Второй Пречистой или "осениною", ведь именно в этот день наступает настоящая осень.

Это один из 12 главных праздников для верующих, поэтому нужно придерживаться традиций. OBOZREVATEL собрал приметы и запреты в этот день.

Обычаи и традиции

В храмах проводятся торжественные службы, а люди обязательно должны посетить богослужение. Женщины украшают иконы Богородицы калиной и разными цветами, и ставят свечи возле иконы Божией Матери.

Также женщинам нужно было давать подаяние, чтобы Богородица подарила достаток и благополучие.

Видео дня

Хозяйки готовили разные вкусности на праздничный стол, пекли пироги с рыбой и грибами.

Если женщина не могла иметь детей, она обращалась за помощью к Божьей матери в этот праздник и считалось, что это желание обязательно исполнится.

К этому дню нужно было собрать весь урожай.

Что нельзя делать:

Нельзя убирать, шить и вышивать;

Избегайте ссор и конфликтов;

Нельзя желать кому-нибудь зла и думать о плохом.

Народные приметы

Пришла Пречистая – принесла старост нечистая;

Первая Пречистая рожь засевает, а вторая – дождем поливает;

Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ожидает теплая и ясная без обильных дождей. Если в этот день небо будет пасмурным, то и осень будет холодная;

Если день оказался ясным, то такая погода сохранится и до конца октября;

Если утром туман – пойдут дожди.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю в Украине.

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