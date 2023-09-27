Воздвижение Креста Господня по старому стилю: поздравления и что нельзя делать в этот день

Переход Православной церкви Украины на новый календарь уже состоялся, по новоюлианскому календарю верующие живут с 1 сентября. Но не все еще привыкли к такой реформе и до сих пор отмечают праздники по более привычным датам. Так на 27 сентября ранее выпадало Воздвижение Креста Господня – один из 12 самых больших праздников церкви восточного обряда.

OBOZREVATEL рассказывает более подробно об истории возникновения важной даты. А также о запретах, связанных с этим днем. И публикует подборку поздравлений.

История праздника Воздвижения Креста Господня

В основу церковного торжества легли сразу два исторических события. Основным стало обретение Честного и Животворящего Креста Господня – одной из центральных христианских реликвий. Его во время своей поездки на Ближний Восток обнаружила мать византийского императора Константина Великого Елена. Случилось это ориентировочно в 326 году.

Видео дня

На месте распятия в 335 году на средства императора был построен храм Воскресения Господня, а на следующий день после его освящения здесь торжественно освятили и подняли перед верующими и сам крест. Отсюда и название празника – Воздвижение. С того времени реликвия хранилась в этом храме.

Впрочем, почти через три столетия святыня была осквернена. Персидский царь Хозрой в 614 году захватил Иерусалим и велел перенести крест в свою столицу – город Ктезифон. На его отвоевание ушло 14 лет. Тогда византийский правитель Ираклий одержал победу над персидскими захватчиками и вернул святой крест обратно в Иерусалим. Там его подняли вторично.

Запреты в праздник Воздвижения

Религиозное торжество входит в перечень двунадесятых праздников православной церкви, а значит считается одним из самых больших в году. Его приравнивают к Страстной Пятнице и считают скорбным днем, поэтому на Воздвижение принято соблюдать строгий пост.

В этот день следует посетить праздничную литургию, во время которой крест из алтаря выносят на середину церкви и демонстрируют всем прихожанам. Среди других запретов дня также есть:

запрет на любой физический труд;

запрет на ссоры, брань, сплетни, злые слова и мысли;

также не рекомендуется одалживать или брать взаймы деньги;

не следует отказывать по просьбе о помощи.

Поздравление с Воздвижением

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь вам освітлює шлях.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

А всі випробування будуть по зубах.

Нехай в душі завжди горить Надія,

Нехай Віра вас оберігає й окриляє.

Хай здійснюють усі ваші мрії

А любов близьких сил вам додає!

***

З Воздвиженням Хреста вітаю.

Щастя, здоров’я та віри міцної бажаю.

Хай Господь віджене всі ненастя.

А віра наша подарує всім щастя.

***

З Воздвиженням Хреста вітаю,

Господь нехай подарить світлий путь.

А Ангел-Хранитель повсякчас рятує,

І не дасть з дороги праведності звернуть

Поздравляем с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслами, пусть сердце обрадуется, пусть в жизнь придет счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаем милосердия, добродушия и мира.

***

Пусть этот день подарит благодать в семью и здоровье, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

***

Поздравляем с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаем огромного вечного счастья вам и вашим близким, желаем неутомимой веры и самой светлой надежды, желаем неистощимой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела.

***

В этот светлый праздник, великий день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я желаю избавиться от обид и зависти, от плохих воспоминаний и дурных замыслов. Пусть душа будет чиста и открыта, пусть в семье царит любовь и счастье, пусть в доме будет благодать и радость. Желаю здоровья души и тела, милосердия и неугасающей веры и надежды.

***

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся животворящим крестом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на какую дату по новому церковному календарю приходится любимый праздник детей – День святого Николая.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.