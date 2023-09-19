Когда украинцы будут праздновать День святого Николая в 2023 году: дата изменилась

Со Дня святого Николая в нашей стране каждый год начинается сезон зимних праздников. Но в этом году в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты всех религиозных праздников сдвинулись на 13 дней назад. Соответственно, и рождественский цикл со всеми его торжествами начнется раньше.

Как уточнил OBOZREVATEL, первый праздник сезона теперь будет выпадать не на 19 декабря, как было до этого. С текущего года День святого Николая в Украине выпадает на 6 декабря. И именно в этот день дети в нашей стране под подушками найдут свои подарки.

История праздника

Торжество было установлено в честь Николая Мирликийского – епископа и чудотворца. Он родился в семье богатых христиан и веру перенял от родителей. Ему приписывают немало чудес, совершенных при жизни и после смерти, но в основу праздника легла история спасения Николаем трех дочерей бедного христианина. Отец не мог обеспечить девушкам приданое, поэтому, по законам того времени, им пришлось бы искать работу, а в случае провала становиться проститутками.

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Священник услышал о них и решил потратить часть своего наследия на то, чтобы уберечь девушек от такой судьбы. Но он не желал, чтобы люди знали о его помощи. Поэтому он в течение трех ночей тайно пробирался в жилище отца с дочерьми и забрасывал через окно в комнату девушек по куску золота. Каждый кусок должен был обеспечить приданое одной из сестер.

Но потом правда все же открылась. И легла в основу традиции каждый год в день памяти святого Николая Чудотворца дарить детям подарки – сладости, игрушки, новую обувь и другие приятные вещи. Причем делать это тайно, чтобы они не спешили расставаться с верой в чудо и божью доброту.

Традиции Дня святого Николая

Дарили подарки Николаю не всем детям. Считалось, что такой радости заслуживают только послушные малыши, непослушным под подушку клали ивовые розги.

Чтобы убедить доброго святого в своем хорошем поведении, дети накануне праздника писали ему письма, в которых рассказывали о своих добрых поступках и заказывали подарки. Эта традиция сохранилась до сих пор.

В современном мире на Николая принято дарить подарки не только собственным детям. К праздникам в Украине организуют многочисленные благотворительные сборы, чтобы поздравить сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. Присоединиться к подобным инициативам может любой желающий.

Некоторые семьи именно в День святого Николая устанавливают в доме и украшают рождественскую елку.

Взрослые к празднику всегда стараются закрыть побольше своих долгов. Существует даже поговорка: "Если не отдашь до Николаю, то не отдашь никогда".

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