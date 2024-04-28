Вход Господень в Иерусалим: что за праздник отмечают 28 апреля и как Пальмовое воскресенье превратилось в Вербное

28 апреля 2024 года православные христиане в Украине и мире отмечают один из важнейших праздников в году – Вербное воскресенье. Оно знаменует собой торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим.

Согласно Евангелию, Иисус ехал верхом на осле, а толпа людей приветствовала его, бросая под ноги пальмовые ветви. OBOZ.UA собрал информацию и расскажет, в чем суть визита Господня в Иерусалим и почему Пальмовое воскресенье стало Вербным.

Приезд Господа в Иерусалим описывается всеми четырьмя Евангелистами: Мф. 21:1-17, Мк. 11:1–11, Лк. 19:29-48, и др. 12:12-19.

Там говорится о том, что Иисус одолжил осла, на котором раньше никто не ездил. Его ученики застелили его своими накидками, после чего Господь отправился в Иерусалим. Там его встречало множество людей, в знак уважения устилавших ему дорогу пальмовыми ветвями, одеждой и цветами.

Целью приезда Иисуса было то, что его должны публично признать мессией и царем Израиля, что привело бы к исполнению ветхозаветных пророчеств. Он направлялся в храм, чтобы выгнать оттуда торговцев, которые превратили дом Его Отца в пещеру разбойников! и начать учить и исцелять людей. Он вошел в свой духовный дворец, где принимал поклонение и хвалу в духе тогдашних традиций, однако потом оказалось, что люди прославляли Господа не потому, что признали его своим спасителем от грехов, а потому что хотели, чтобы он возглавил их в восстании против Рима. Когда Иисус отказался от пути силы, люди озлобились и решили его распять.

Эта история состоит из контрастов, которые и должны служить верующим уроком. Царство Господа – это не армия и величие, а смирение и служение.

Почему Вербное воскресенье, а не Пальмова

Вербное воскресенье отмечается за 7 дней до Пасхи. Во многих странах мира она называется Пальмовой ввиду того, что именно пальмовыми ветвями люди застелили дорогу перед Иисусом.

Однако ни в Украине, ни на многих других территориях, где распространено христианство пальмы не растут, весной же расцветает ива. Поскольку она еще с давних пор была символом пробуждения природы после зимнего сна и возрождения новой жизни, верующие решили использовать ивовые ветви. Соответственно изменилось название праздника.

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