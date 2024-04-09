Даты Пасхи до 2050 года: когда празднование у православных и католиков придется на один день
Пасха – один из важнейших христианских праздников, который отмечают в память о Воскресении Иисуса Христа. Его дата каждый год меняется, ведь она зависит от лунно-солнечного календаря.
Разные конфессии используют разные календарные системы, поэтому даты Пасхи у католиков и православных разные. Религиозно-информационная служба Украины поделилась датами Пасхи у католиков и православных вплоть до 2050 года, чтобы увидеть, когда они будут совпадать.
На Первом Вселенском Соборе в 325 г. н.э. было решено, что Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.
Однако случилось так, что в XVI веке Римская католическая церковь ввела григорианский календарь и начала отмечать Пасху за григорианской пасхалией. В то же время православная церковь продолжила использовать юлианский календарь, поэтому до сих пор этот праздник отмечается в разные дни.
Даты празднования Пасхи к 2050 году
В этом году католики начали праздновать Пасху 31 марта, а в Украине празднование начнется только 5 мая, на 5 недель позже.
Однако иногда случается так, что даты Пасхи по григорианской пасхалии и по александрийской совпадают. Именно так и выйдет в 2025 году. И католики, и православные будут отмечать Пасху 20 апреля.
Кроме того, обе конфессии будут праздновать Пасху в один день в 2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041, 2045 и в 2048 годах.
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