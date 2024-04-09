Даты Пасхи до 2050 года: когда празднование у православных и католиков придется на один день

Пасха – один из важнейших христианских праздников, который отмечают в память о Воскресении Иисуса Христа. Его дата каждый год меняется, ведь она зависит от лунно-солнечного календаря.

Разные конфессии используют разные календарные системы, поэтому даты Пасхи у католиков и православных разные. Религиозно-информационная служба Украины поделилась датами Пасхи у католиков и православных вплоть до 2050 года, чтобы увидеть, когда они будут совпадать.

На Первом Вселенском Соборе в 325 г. н.э. было решено, что Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

Однако случилось так, что в XVI веке Римская католическая церковь ввела григорианский календарь и начала отмечать Пасху за григорианской пасхалией. В то же время православная церковь продолжила использовать юлианский календарь, поэтому до сих пор этот праздник отмечается в разные дни.

Даты празднования Пасхи к 2050 году

В этом году католики начали праздновать Пасху 31 марта, а в Украине празднование начнется только 5 мая, на 5 недель позже.

Однако иногда случается так, что даты Пасхи по григорианской пасхалии и по александрийской совпадают. Именно так и выйдет в 2025 году. И католики, и православные будут отмечать Пасху 20 апреля.

Кроме того, обе конфессии будут праздновать Пасху в один день в 2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041, 2045 и в 2048 годах.

Год Католики Православные 2025 20 апреля 20 апреля 2026 5 апреля 12 апреля 2027 28 марта 2 мая 2028 16 апреля 16 апреля 2029 1 апреля 8 апреля 2030 21 апреля 28 апреля 2031 13 апреля 13 апреля 2032 28 марта 2 мая 2033 17 апреля 24 апреля 2034 9 апреля 9 апреля 2035 25 марта 29 апреля 2036 13 апреля 20 апреля 2037 5 апреля 5 апреля 2038 25 апреля 25 апреля 2039 10 апреля 17 апреля 2040 1 апреля 6 мая 2041 21 апреля 21 апреля 2042 6 апреля 13 апреля 2043 29 марта 3 мая 2044 17 апреля 24 апреля 2045 9 апреля 9 апреля 2046 25 марта 29 апреля 2047 14 апреля 21 апреля 2048 5 апреля 5 апреля 2049 18 апреля 25 апреля 2050 10 апреля 17 апреля

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