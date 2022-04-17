Вербное воскресенье 2022: лучшие поздравления, картинки и открытки
В воскресенье, 17 апреля православные украинцы отмечают большой церковный праздник – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В этот день в нашей стране принято освящать веточки вербы.
Также сегодня важно помолиться о мире и благополучии, а также поздравить близких с праздником. OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений с Вербным воскресеньем, открыток, смс и видео с пожеланиями.Поздравления с Вербным воскресеньем
З Вербною неділею!
Щастя, настрою,
Затишку в домі та добра,
Радості, любові, тепла.
Хай верба захистить
Від горя та образ.
Господь нехай оберігає,
Мир та спокій Ваш охороняє.
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Верба прийшла – і біди геть!
Мир, щастя хай, везіння
Нам світле свято принесе.
З Вербною неділею!
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Всех с Вербным воскресением,
С душевным просветлением,
С весенним обновлением
И Божьим благословением!
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Вітаю вас з Вербною Неділею! Бажаю миру, світлої радості, добра, щирого кохання, щасливих звершень і благодатного життя!
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Пусть в Вербное Воскресенье в нашу страну придет мир и добро! Пусть все зло навсегда покинет украинскую землю!
Нехай гілочка верби принесе нам мир, щастя, здоров'я, гармонію та достаток. Нехай нашу теплу домівку – Україну – назавжди залишать вороги і усіляке зло.
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Вітаємо з Вербною Неділею! Нехай у вашому домі завжди буде благодать та достаток!Картинки и открытки на Вербное воскресенье
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на апрель 2022 года для православных. В этом месяце в Украине и других странах отмечают главный христианский праздник – Пасху.