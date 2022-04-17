Вербное воскресенье 2022: лучшие поздравления, картинки и открытки

В воскресенье, 17 апреля православные украинцы отмечают большой церковный праздник – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В этот день в нашей стране принято освящать веточки вербы.

Также сегодня важно помолиться о мире и благополучии, а также поздравить близких с праздником. OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений с Вербным воскресеньем, открыток, смс и видео с пожеланиями.

З Вербною неділею!

Щастя, настрою,

Затишку в домі та добра,

Радості, любові, тепла.

Хай верба захистить

Від горя та образ.

Господь нехай оберігає,

Мир та спокій Ваш охороняє.

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Верба прийшла – і біди геть!

Видео дня

Мир, щастя хай, везіння

Нам світле свято принесе.

З Вербною неділею!

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Всех с Вербным воскресением,

С душевным просветлением,

С весенним обновлением

И Божьим благословением!

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Вітаю вас з Вербною Неділею! Бажаю миру, світлої радості, добра, щирого кохання, щасливих звершень і благодатного життя!

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Пусть в Вербное Воскресенье в нашу страну придет мир и добро! Пусть все зло навсегда покинет украинскую землю!

Нехай гілочка верби принесе нам мир, щастя, здоров'я, гармонію та достаток. Нехай нашу теплу домівку – Україну – назавжди залишать вороги і усіляке зло.

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Вітаємо з Вербною Неділею! Нехай у вашому домі завжди буде благодать та достаток!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на апрель 2022 года для православных. В этом месяце в Украине и других странах отмечают главный христианский праздник – Пасху.