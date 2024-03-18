Великий пост: сколько длится и что нельзя есть верующим

18 марта 2024 года начинается самый строгий и продолжительный пост в году для православных христиан. Для верующих – это время для духовного очищения, покаяния и молитвы.

OBOZ.UA подготовил материал о том, как нужно вести себя во время Великого поста и что нельзя употреблять в пищу. Читайте дальше, чтобы узнать больше об одном из важнейших периодов духовного очищения.

Дата Великого поста не фиксирована. В этом году она выпадает на 18 марта.

Пост продлится 48 дней и закончится 4 мая, накануне Пасхи.

Пост делится на несколько частей:

Святая Четыредесятница;

Лазарева суббота;

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Страстная неделя.

Правила Великого поста

Великий пост – это время для духовного роста, самопознания и укрепления веры. Это возможность избавиться от вредных привычек, улучшить свое здоровье и наладить отношения с близкими.

В этот период нужно больше молиться, посещать храм, каяться и делать как можно больше добрых дел. Также нужно следить за тем, чтобы ваши мысли были добрыми, положительными, а также уделять достаточно внимания и времени своим близким.

Запреты Великого поста

Пост является не только физическим, но и духовным подвигом, нуждающимся в сознательном подходе и искреннем стремлении к самосовершенствованию.

Во время него ни в коем случае нельзя ссориться, осуждать кого-то за поступки, завидовать и использовать ненормативную лексику. Также следует воздерживаться от плохих привычек. Запрещено употреблять алкоголь, курить, играть в азартные игры.

Также во время Великого поста развлечения и вечеринки считаются неуместными. Нельзя иметь интимных отношений, заключать брак и венчаться.

Что нельзя есть во время Великого поста?

Во время Великого поста запрещается употреблять в пищу мясные продукты, рыбу, яйца, молоко, а также есть более одного раза в день.

Свой организм такого режима питания следует готовить заранее. Резкий отказ от привычных продуктов может плохо повлиять на ваше самочувствие и здоровье. Продумайте обновленное меню заранее, чтобы получать питательные вещества, белок, глюкозу и т.п., не из продуктов животного происхождения, а из цельнозерновых продуктов, орехов, бобов и овощей или фруктов.

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