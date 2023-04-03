Василия Теплого: что это за праздник и что запрещено делать

4 апреля православные верующие чтят память священномученика Василия. В этот день наши предки выпекали круглые калачи, символ солнца, чтобы призвать тепло и щедрый урожай.

Видео дня

Именины празднуют Василий, Клавдий, Сергей, Дарья, София, Василиса. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День Василия Теплого

Священномученик Василий жил в IV веке. Во времена правителя Юлиана Отступника он был пресвитером в Анкаре. Император приказал схватить Василия и пытать его, каждый день отсекая часть кожи. Через несколько дней кожа мученика висела на нем клочьями.

Василий известен тем, что защищал верующих от нападок противников христианства и разоблачал язычников. Священномученик обвинил императора в отступничестве от веры и предрек ему скорую смерть. Умер Василий после того, как его тело пронзили прутьями из железа.

Приметы и предрассудки

Василия называют "теплым", ведь обычно до этого дня устанавливается достаточно солнечная весенняя погода. Наши предки угощали друг друга калачами, испеченными из ржаной муки, тертого картофеля и моркови.

На Василия было принято осматривать коморки и сараи. Также проверяли огородные орудия труда, чинили щели на крышах.

По поверьям, нельзя в этот день выносить мусор – так можно "выбросить" успех и счастье. Не советовали стирать – иначе в дом войдут злые силы. Обычно 4 апреля продолжался Великий пост, поэтому предпочитали воздерживаться от поедания мяса.

По погоде 4 апреля предсказывали, каким будет урожай. Появилось много паутины на деревьях – зерновые уродят бедно. А вот красное небо на закате предвещает обильный урожай. Подул северный ветер – следует ожидать похолодания. Небо покрыто синими облаками – к теплой, но дождливой погоде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда празднуют Пасху в Польше, США, Чехии и Германии.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.