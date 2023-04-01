Когда празднуют Пасху в Польше, США, Чехии и Германии: даты и поздравления

Украинцы, которые находятся за границей, живут по календарю стран, где они оказались. Соответственно основные празднования Пасхи в Польше, США, Чехии, Германии и других странах для них придутся на иную дату, чем это было бы на родине.

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OBOZREVATEL, рассказывает, когда эти страны празднуют Воскресение Христово. И какие традиции связаны с большим религиозным праздником.

Когда мир празднует Пасху

Большинство христианских стран мира соблюдают западный обряд, то есть исповедуют в основном католицизм или различные формы протестантизма. По их календарю Пасха в 2023 году наступит уже 9 апреля.

Пасхальные традиции Польши

Поляки празднуют Пасху три дня – начинают в субботу и завершают в понедельник. Это очень религиозная католическая страна, поэтому к празднованию там относятся очень трепетно. В субботу жители Польши святят корзины с продуктами. Их набор очень похож на украинский – пасха, сыр, домашняя колбаса, соль, хрен, хлеб, мед, яйца.

В воскресенье все стараются собраться семьей и вместе позавтракать скоромным – попрощаться с постом и почтить воскресение Христа. А во второй день Пасхи поляки практикуют веселые, но несколько хулиганские традиционные забавы. Например, обряд Śmigus-Dyngus. Śmigus – это избиение встречных освященной в Вербное воскресенье ивовой веточкой. При этом делают это уже не осторожно, а от души.

Dyngus напоминает украинское рождественское колядование. Дети ходят от дома к дому и выпрашивают праздничное угощение. Если хозяева откажутся, их могут за это облить водой. Именно поэтому пасхальный понедельник еще называется "мокрым". Молодые люди также обливают на улице случайных прохожих, поэтому нужно быть внимательными в этот день.

Пасха в США

Поскольку Америка – страна мультинациональная, то единых традиций празднования в США нет. Однако большинство американцев все же стараются собраться вместе за праздничным столом. Наряжаются при этом в торжественную одежду. А прежде многие из них идут на утреннюю службу в церковь, чтобы посвятить пасхальные блюда.

Символами Пасхи в США, кроме яиц, являются лилии и кролик. Горшки с лилиями несут в церковь и украшают ими дом. А потом начинается охота за пасхальными яйцами. Считается, что в саду их вместе с конфетами прячет кролик.

После того, как все яйца будут найдены, дети устраивают гонки, спуская их с уклона. Побеждает тот, чье яйцо прокатится дальше. Главная гонка проходит в Вашингтоне на Капитолийском холме. А судит ее лично президент США.

Также на Пасху в Америке устраивают праздничные парады. На них принято надевать самые пышные головные уборы.

Пасха в Чехии

Кроме традиционного освящения еды и семейной трапезы, чехи имеют обыкновение в пасхальный понедельник избивать женщин специальными плетьми, сплетенными из ивовых прутьев и цветных лент. Называются эти плети помлазками, а их прикосновения должны подарить женщине молодость и свежесть весенних ветвей. В некоторых регионах так поступают дети, которые приходят в гости, они рассказывают специальные стишки и бьют хозяек, а в ответ получают сладости и раскрашенные яйца. В других частях Чехии во вторник женщины "мстят" за прикосновения помлазки мужчинам и обливают их водой.

В дополнение к куличу, который в Чехии называется мазанец, жители страны пекут баранчиков. Это специальный пирог в форме овцы. Также баранчиков делают из шоколада.

Пасха в Германии

У немцев принято в пасхальную ночь во время праздничного богослужения разжигать во дворе храма костер. Именно от него все пришедшие на торжественную службу и зажигают свои свечи.

Раскрашенными яйцами в Германии украшают не только праздничный стол. Их развешивают на домах и деревьях вокруг. Как в США, здесь уважают пасхального кролика. Фигурки животного продаются повсюду. Это может быть печенье или шоколад или просто милые статуэтки.

Но наиболее пышно немцы украшают колодцы. К яйцам добавляют цветы и молодую зелень. Каждый год декор пытаются менять. А люди приходят полюбоваться, как хозяева постарались украсить свой колодец и выразить им свое восхищение.

Также в стране существует обычай в пасхальный день спускать с холма зажженное деревянное колесо. Считается, если оно докатится до самого низа, год будет урожайным. Эта традиция восходит к дохристианским временам, но прекрасно вписалась в религиозный праздник возрождения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда Пасху в 2023 году празднуют православные, католики и иудеи.

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