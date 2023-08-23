В сентябре Украина перейдет на новый церковный календарь: как изменятся даты праздников

Сентябрь этого года станет первым месяцем, когда Православная церковь Украины будет жить по новому календарю. Решение о переходе на датировку по новоюлианскому календарю Архиерейский собор ПЦУ принял в мае. Это означает, в частности, что все праздники будут отмечаться теперь на 13 дней раньше.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие торжества будут перенесены первыми. В частности, когда отныне православные Украины будут отмечать Вторую Пречистую.

По старому календарю на сентябрь выпадали три больших православных праздника:

Усекновение главы Иоанна Крестителя (Головосеки) – 11 сентября;

Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) – 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

В связи с переходом на новоюлианский календарь Головосеки в этом году фактически выпадает из списка праздников. Ведь оно сместится на конец августа. Чтобы не пропускать празднование важной даты, ПЦУ приняла решение отметить его по новому календарю уже в этом году. Праздник отныне будет выпадать на 30 августа.

Другие сентябрьские церковные праздники будут отмечать в следующие даты :

Вторая Пречистая – 8 сентября;

Воздвижение – 14 сентября;

Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – 17 сентября (до календарной реформы праздновалось 30 сентября).

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь всех больших религиозных праздников в Украине. Согласно ему Рождество с этого года ПЦУ будет отмечать вместе со всем миром – 25 декабря.

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