Когда в 2024 году будут праздновать Вознесение Господне и Троицу: даты

С потеплением приходит и период, богатый важными религиозными праздниками. Многие из них связаны с Пасхой и ее датой.

Два важнейших и наиболее интересных религиозных праздника – это Вознесение Господне и Троица. OBOZ.UA собрал информацию о датах празднования и традициях этих дней.

Дата обоих праздников зависит от лунного календаря. Таким образом, Вознесение Господне отмечают через 40 дней после Пасхи, а Троицу через 50.

Вознесение Господне

Этот праздник отмечает вознесение Иисуса Христа на небо после воскрешения из мертвых.

Согласно Библии, в течение 40 дней после воскресения Иисус пребывал со своими учениками, обучая их. Затем он вывел их на гору Елеон, где благословил их и вознесся на небо на глазах у них.

В 2024 году в Украине верующие будут отмечать Вознесение Господне 13 июня, поскольку Пасха приходится на 5 мая. А христиане западного обряда, уже отпраздновавшие воскрешение Христовое 31 марта, встретят его вознесение 9 мая.

В этот день нужно приветствовать людей фразой "Слава Иисусу Христу!" и отвечать на нее "Навеки Слава!".

Троица

В Библии говорится, что через 50 дней после воскресения Иисуса на Землю сошел Святой Дух и наделил учеников Христа знаниями разных языков и даром проповеди, чтобы они путешествовали и распространяли христианство по всему миру.

В этом году дата празднования Троицы в Украине приходится на 23 июня. В то же время верующие западного обряда будут отмечать его 19 мая. Как правило, празднование длится целую неделю, начиная с воскресенья.

На Троицу люди обычно посещают храм, где освящают традиционное растение – стебли аира. Затем их раскладывают на полях и в домах.

Кроме того, верующие украшают свои дома и одежду цветами, зеленью и собирают дикие целебные травы для приготовления чая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда Вербное воскресенье 2024 года в Украине и изменилась ли дата празднования.

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