Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и главные запреты праздника
Традиционно в Украине 11 сентября православные праздновали Усекновение главы Иоанна Предтечи. Но с 2023 года дата празднования изменилась.
OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздник и какие традиции и запреты с ним связаны. А также когда теперь празднуют Усекновение.
Усекновение – новая дата
В связи с переходом на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, все церковные даты в Украине сместились на 13 дней назад. Таким образом Усекновение, которое отныне празднуется не 11 сентября, а 29 августа, должно было выпасть из перечня праздников. Однако решением Священного Синода его перенесли на ближайший к этой дате постный день. В 2023 году это была среда, 30 августа. Итак, по новому календарю праздник Головосеки уже позади.
История праздника
Для церкви этот день является скорбным. Его отмечают в память о предтече и крестителе Иисуса Христа – святом Иоанне. Выполнив свою миссию, он отошел от пророческого служения, однако вере служить не перестал. Так он разоблачил греховную связь галилейского царя Ирода с супругой его брата Иродиадой. За это и в угоду любимой, которую раздражали действия христианина, царь заключил Иоанна в тюрьму. Однако казнить проповедника не торопился.
Но Иродиада во время празднования дня рождения царя устроила для него подарок – ее дочь Саломея исполнила перед ним экзотический танец, за который тот решил ее отблагодарить. И девушка попросила голову Иоанна наи драгоценном блюде. Царь выполнил ее просьбу, за что бог позже наказал его и его семью. А Креститель был признан одним из величайших христианских святых и в его честь установлено несколько праздников. В частности, Головосека.
Запреты праздника
Несмотря на то, что Усекновение не входит в перечень 12 самых больших православных праздников, в этот день принято соблюдать очень строгий пост. Церковь призывает провести день в мыслях о спасении души и молитве.
- Вместе с тем не разрешается и тяжелый физический труд;
- Нельзя брать в руки какие-либо острые предметы;
- На этот день не назначают венчаний или крестин;
- В народе считают, что нельзя на Головосеку подавать еду на блюде и разрезать какие-либо круглые предметы, такие как хлеб или головка сыра;
- Не подобает в праздник также веселиться;
- Под запретом ссоры, брань и сплетни.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный новый календарь церковных праздников Православной церкви Украины.
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