Усекновение главы Иоанна Крестителя: как изменилась дата празднования и что категорически нельзя делать

С пятницы, 1 сентября, Православная церковь Украины, а также Греко-католическая церковь Украины перейдут на новоюлианский календарь, и все религиозные даты сместятся на 13 дней назад. Однако изменения в календаре начинаются уже сейчас. Так праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя в этом году будут отмечать уже по-новому.

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Как сообщает OBOZREVATEL, религиозное торжество до реформы отмечалось 11 сентября. Решением Священного Синода оно еще до полного перехода было перенесено в 2023 году на 30 августа.

Синодальная Календарная комиссия решила, что празднование этого года будет перенесено на ближайший к новой дате постовый день. Таким днем стала среда, 30 августа. По новому календарю Усекновение будет отмечаться 29 августа.

История праздника

Несмотря на то, что Головосека не входит в число самых больших церковных праздников, он все же весьма уважаем среди христиан. Дата была установлена в память о гибели святого Иоанна – предтечи Иисуса Христа, который провел над ним обряд крещения. За это он считается одним из величайших христианских святых.

Согласно библейским преданиям, после крещения Иисуса Иоанн завершил свое пророческое служение и занялся, в частности, разоблачением преступлений представителей власти. Так он обвинил царя Ирода Антипу в том, что тот жил в беззаконном браке с женой своего брата. За это царь приказал арестовать Ивана, но казнить его не торопился.

Однако во время пира в честь дня рождения правителя его жена Иродиада подговорила свою дочь подарить ему танец и попросить за него голову Крестителя. Его тут же обезглавили и принесли доказательство казни святого на блюде. За убийство Ивана Ирод с семьей был жестоко наказан богом. Церковь же признала Предтечу одним из важнейших святых.

Что нельзя делать в день

Поскольку этот праздник очень почитается православной церковью, его ограничения похожи на ограничения наиболее значимых праздников. Поэтому верующим запрещается тяжелая физическая работа. Они должны провести весь день в строгом посте, молитве и мыслях о спасении души.

Кроме того, существует несколько народных запретов на Головосеки:

не следует брать в руки и использовать какие-либо острые предметы – ножи, ножницы, топоры, пилы и т.п.;

особенно запрещается разрезать разные круглые предметы, например буханки хлеба, ведь по форме они напоминают голову;

нельзя подавать на стол блюда на тарелке;

назначать на этот праздник свадьбу или крестины;

танцевать, петь или веселиться;

ссориться, ругаться и сплетничать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменятся даты церковных праздников для православных Украины согласно новому календарю.

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