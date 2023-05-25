У кого именины 26 мая: все об этом дне

26 мая православные верующие чтят память мученика Александра и мученицы Гликерии. Издавна существовало поверье, якобы в этот день нельзя купаться в открытых водоемах, чтобы не навлечь несчастья.

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Именины празднуют Александры, Василии, Гаврилы, Георгии, Егоры, Ефимы, Иваны, Макары, Сергеи, Тарасы, Арины, Гликерии и Ирины. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День мученика Александра

Александр жил в 3 веке во времена правления императора Максимиана. Александр был храбрым воином, но это не мешало ему исповедовать идеи христианства. Однажды римские солдаты устроили большое празднование в честь поклонения языческим богам и идолам. Александр отказался принять в нем участие, оставшись дома. Солдаты доложили об этом Максимиану, который, высоко ценя мужество воина, попросил его отказаться от веры взамен на императорское прощение. Александр не отрекся от Христа. Тогда правитель отдал приказ отсечь воину голову.

День мученицы Гликерия

Гликерия была чрезвычайно набожной девушкой, верившей во Христа. Она жила во 2 веке и происходила из семьи бывшего римского анфипата, который переселился из Рима в Траянополь. Анфипат – государственная должность, вроде современного мэра города.

Начав исповедовать христианство, Гликерия дала обет безбрачия. В то время происходили гонения на христиан. После того, как девушка отказалась отречься от Христа, император приказал отсечь ей голову. Такая верность религии очень удивила и вдохновила жителей города. Впоследствии в честь Гликерии был построен храм.

Народные суеверия

По поверью, 26 мая лучше не купаться в реках, озерах и других открытых водоемах, чтобы не навлечь беду.

Также издавна говорили, что в этот день лучше не отдавать никому свои вещи – так можно навлечь финансовые затруднение.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, каким будет урожай. Смотрели в первую очередь на насекомых.

Вокруг летают комары и мошки – зерновые уродят щедро.

А если комаров совсем не видно – будет бедный урожай зелени и овса.

Появилось много мошек – осенью будет много грибов.

Ласточки и стрижи летают низко – к дождливой погоде.

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