Церковный календарь на октябрь-2023: как изменились даты праздников

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь по новоюлианскому стилю. Это означает, что даты всех непереходных праздников сместились на 13 дней раньше.

OBOZREVATEL опубликовал церковный календарь на октябрь 2023 года. В этом месяце верующие отмечают несколько важных праздников.

Церковный календарь на октябрь:

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского;

3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита;

4 октября – священномученика Иерофея, епископа Афинского;

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5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской);

6 октября – апостола Фомы;

7 октября – мучеников Сергея и Вакха;

8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской;

9 октября – апостола Иакова Алфиева;

10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии;

11 октября – апостола от 70 Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;

12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника;

13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

14 октября – священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской;

15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана;

16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем;

17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;

18 октября – апостола и евангелиста Луки;

19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского;

20 октября – святого великомученика Артемия;

21 октября – преподобного Иллариона Великого;

22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе;

23 октября – апостола Иакова;

24 октября – священномученика Ареты и тех, кто с ним;

25 октября – священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия;

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца;

27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды;

28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятницы;

29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки;

30 октября – священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его;

31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и тех, кто с ними; священномученика Епимаха.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на 2024 год и рассказывал, как изменятся даты праздников и постов.

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