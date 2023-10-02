Церковный календарь на 2024 год: как изменятся даты праздников и постов

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года. Даты праздников, постов, дни памяти святых теперь отмечаются на 13 дней раньше.

OBOZREVATEL опубликовал церковный календарь на 2024 год. Он содержит 12 дванадесятых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господние и Богородичные.

Некоторые праздники переходные и их дата меняется каждый год и зависит от празднования Пасхи.

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;

Вознесение Господне – 9 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.

Видео дня

Даты празднования непереходных дванадесятых праздников:

Богоявление или Крещение Господне – 6 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Воздвижение Господнего Креста – 14 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября;

Рождество Христово – 25 декабря.

Большие церковные праздники:

Обрезание Господне – 1 января;

Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня;

Усекновение главы Ивана Предтечи – 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Посты 2024 года

Однодневные посты:

Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) – 5 января;

Усекновение главы Ивана Предтечи – 29 августа;

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Многодневные посты:

Великий пост – от 18 марта до 4 мая;

Успенский пост – от 1 до 14 августа;

Рождественский пост – от 15 ноября до 24 декабря.

Сплошные недели, когда нет поста даже в среду и пятницу:

Праздники от 25 декабря до 4 января;

Неделя Мытаря и Фарисея – от 24 до 30 января;

Масленица (Сырная неделя) – от 11 до 17 марта;

Пасхальная (Светлая неделя) – от 5 до 11 мая;

Троицкая неделя – от 24 до 30 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году.

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