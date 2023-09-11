Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году: переносится ли дата
Пасха – это один из важнейших христианских праздников, дата которого меняется каждый год. Поместный собор ПЦУ одобрил переход на новый юлианский календарь с нового церковного года, который начался 1 сентября.
В Украине решили остаться на старой Пасхалии, и у православных и католиков она разная, но это не отразится на дате празднования. Пасхалия – это таблица для определения времени ежегодного празднования Пасхи и других праздников.
Пасха и праздники связаны с ней временным отсчетом: на 40-й и 50-й день после Воскресения Господня остаются по привычному календарю, а все остальное сдвигается обратно на 13 дней.
Украина остается на православной Пасхалии и будет дальше праздновать Пасху вместе со всем православным миром.
Поэтому православная Пасха в 2024 году будет отмечаться 5 мая, католическая – 31 марта.
Есть соответствующая комиссия, созданная специально для того, чтобы рассмотреть вопросы празднования Пасхи в один день вместе с православными и католиками.
Напомним, что внедрением нового юлианского календаря ПЦУ согласовала календарь праздников с государством, поэтому церковь будет праздновать Покров 1 октября и Рождество 25 декабря.
После перехода на новый календарь в Украине даты православных праздников сместились и совпадают с католическими, кроме Пасхи и связанных с ним важных дат
Также OBOZREVATEL публиковал даты празднования Пасхи на семь лет вперед:
Когда Пасха 2024 года
У православных – 5 мая, у католиков – 31 марта.
Когда Пасха 2025 года
Православные и католики отмечают праздник в один день – 20 апреля.
Когда Пасха 2026 года
У православных – 12 апреля, у католиков – 5 апреля.
Когда Пасха 2027 года
У православных – 2 мая, у католиков – 28 марта.
Когда Пасха 2028 года
Православные и католики отмечают праздник в один день – 16 апреля.
Когда Пасха 2029 года
У православных – 8 апреля, у католиков – 1 апреля.
Когда Пасха 2030 года
У православных – 28 апреля, у католиков – 21 апреля.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю в Украине.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.