Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году: переносится ли дата

Пасха – это один из важнейших христианских праздников, дата которого меняется каждый год. Поместный собор ПЦУ одобрил переход на новый юлианский календарь с нового церковного года, который начался 1 сентября.

Видео дня

В Украине решили остаться на старой Пасхалии, и у православных и католиков она разная, но это не отразится на дате празднования. Пасхалия – это таблица для определения времени ежегодного празднования Пасхи и других праздников.

Пасха и праздники связаны с ней временным отсчетом: на 40-й и 50-й день после Воскресения Господня остаются по привычному календарю, а все остальное сдвигается обратно на 13 дней.

Украина остается на православной Пасхалии и будет дальше праздновать Пасху вместе со всем православным миром.

Поэтому православная Пасха в 2024 году будет отмечаться 5 мая, католическая – 31 марта.

Есть соответствующая комиссия, созданная специально для того, чтобы рассмотреть вопросы празднования Пасхи в один день вместе с православными и католиками.

Напомним, что внедрением нового юлианского календаря ПЦУ согласовала календарь праздников с государством, поэтому церковь будет праздновать Покров 1 октября и Рождество 25 декабря.

После перехода на новый календарь в Украине даты православных праздников сместились и совпадают с католическими, кроме Пасхи и связанных с ним важных дат

Также OBOZREVATEL публиковал даты празднования Пасхи на семь лет вперед:

Когда Пасха 2024 года

У православных – 5 мая, у католиков – 31 марта.

Когда Пасха 2025 года

Православные и католики отмечают праздник в один день – 20 апреля.

Когда Пасха 2026 года

У православных – 12 апреля, у католиков – 5 апреля.

Когда Пасха 2027 года

У православных – 2 мая, у католиков – 28 марта.

Когда Пасха 2028 года

Православные и католики отмечают праздник в один день – 16 апреля.

Когда Пасха 2029 года

У православных – 8 апреля, у католиков – 1 апреля.

Когда Пасха 2030 года

У православных – 28 апреля, у католиков – 21 апреля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю в Украине.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.