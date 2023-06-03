Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в поминальный день
Православная традиция предполагает несколько раз в год особо поминать память умерших родственников. Такие дни называются родительскими субботами и они привязаны к большим церковным праздникам. Один из таких дней отмечается в канун праздника Троицы.
OBOZREVATEL рассказывает подробнее о Троицкой родительской субботе. А также о ее традициях и запретах.
Что такое родительская суббота
Дни особого поминовения родственников православные отмечают в канун великих церковных праздников и во время постов. В такие дни следует посещать могилы умерших, наводить на них порядок.
Также в эти дни в церквях проводятся панихиды и можно заказать молитву за умершего родственника. Верующим рекомендуется также лично просить бога о спасении душ, уже отошедших в иной мир.
Когда отмечается Троицкая родительская суббота в 2023 году
Троицкая поминальная суббота предшествует Дню Святой Троицы, которая всегда выпадает на воскресенье. Эта дата считается вселенской – ее отмечают все христианские церкви. Христиане восточного обряда, то есть православные, будут отмечать ее 3 июня, ведь Троица по их календарю выпадает в этом году на 4 июня.
У христиан западного обряда праздник был отмечен 28 мая. Так что для них поминальной была суббота 27 мая.
Что нужно делать в Троицкую поминальную субботу
В этот день следует придерживаться всех традиций. Хорошо будет посетить могилы умерших родственников, навести порядок, положить свежие живые цветы.
Если кто-нибудь в семье умер недавно, правильно будет посетить церковь. Личная молитва в храме за умерших близких также приветствуется.
Можно устроить поминальную трапезу. Ее организуют дома и собирают на нее самых близких людей умершего. Поминать этого человека нужно только добрыми словами. И обязательно отпускать все обиды, которые могли оставаться непрощёнными при жизни покойного.
Запреты Троицкой родительской субботы
Этот день не считается праздничным – это в большей степени траурная дата, однако ограничения, налагаемые на деятельность верующих, схожи с праздничными. В поминальную субботу нельзя:
- заниматься тяжелым физическим трудом – строительством, работой на огороде и т.п.;
- не следует также уделять время рукоделию;
- лучше воздержаться от употребления алкоголя и табака;
- запрещается вспоминать плохое об умерших;
- следует воздержаться от ссор, сплетен и сквернословия.
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