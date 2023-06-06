Третье обретение главы Иоанна Предтечи: что это за праздник, какое значение и запреты в этот день

Ежегодно 7 июня православные христиане отмечают праздник Третьего Обретения главы Иоанна Предтечи. Оно чтит память святого, крестившего Иисуса Христа.

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OBOZREVATEL рассказывает историю этого важного праздника. А также объясняет какие запреты связаны с этим днем.

История праздника

Иоанн Предтеча, также известный как Иоанн Креститель, считается одним из величайших святых христианской церкви. Он предрек приход Христа, а затем окрестил его в водах реки Иордан.

Святой погиб из-за того, что разоблачил беззаконную связь царя Иудеи Ирода Антипы с женой своего брата Иродиадой. За это Иродиада пожелала от мужа убийства Иоанна. Сделала она это, подговорив свою дочь Саломею попросить в благодарность за танец на пиру в честь дня рождения царя принести ей голову святого на блюде.

В это время Иоанн находился в заключении. Ирод Антипа боялся казнить его, ведь святого любил народ, но нарушить свое публичное обещание Саломее не смог. Он послал в темницу солдата, который отрезал Крестителю голову. Тело святого похоронили отдельно. А вот его голову, ставшую христианской реликвией, теряли и находили несколько раз.

Впервые ее нашли в IV веке, а второй – в V веке. Эти события отмечаются 9 марта в невисокосный год, 8 марта – в високосный. Третье обретение православная церковь празднует 7 июня.

В этот день принято молиться о успехах на работе и продвижении в карьере. Также Иоанна Крестителя просят об исцелении от головных болей и других болезней.

Что запрещено в день Третьего обретения главы Иоанна Предтечи

На этот праздник распространяются основные запреты для важных дат христианского календаря. Такие как запрет ссориться, сплетничать, употреблять ругательства.

Также в этот день нельзя танцевать. Ведь именно в обмен на свой танец Саломея потребовала смерти пророка.

Следует свести к минимуму пользование любыми острыми предметами. Потому рекомендуется еду на этот день приготовить заранее, а хлеб и другие продукты ломать руками.

Подавать еду на тарелках или подносах на праздник не годится.

Так же не стоит употреблять продукты красного цвета, потому что это цвет крови, и круглой формы, которая напоминает голову.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на июнь 2023 года.

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