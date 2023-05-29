Когда Троица и начало Петра поста: церковный календарь на июнь

Июнь богат церковными праздниками. Самым главным является Троица (Пятидесятница, День Воскресения Святого Духа или Зеленое воскресенье), празднование которой зависит от даты Пасхи. В 2023 году православные верующие будут праздновать Троицу 4 июня (у католиков она уже прошла 28 мая).

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Кроме того, стоит упомянуть еще несколько больших июньских праздников: день равноапостольных Константина и Елены, который будут отмечать 3 июня, и Восхождение Святого Духа – на следующий день после Троицы, 5 июня. А Петров пост начнется в понедельник, 12 июня. Детальнее о церковном календаре первого месяца лета – читайте в материале OBOZREVATEL.

В первый день лета православные верующие чтят память мученика Патрикия.

Мученика Талалея вспоминать будут 2 июня.

День равноапостольных Константина и Елены будут праздновать в субботу, 3 июня.

Далее наступает Троица – 4 июня. Христианские церкви отмечают Троицу в память о восхождении Святого Духа на апостолов.

Троицу не зря называют Зеленым праздником. В этот день принято украшать дом зелеными растениями. По поверьям, такая традиция отвратить от жилья все злое и защитит семью от болезней, затруднений и неудач. Обычно используют любисток, чабрец, мяту или сон-траву. Важно застелить пол зеленым ковром – можно нарвать аир, чабрец или полынь. Еще издавна было принято на Троицу "искать себе пару". Юные девушки плели венки из полевых цветов и бросали их в открытый водоем (аналогичная традиция существует на Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля). Если течение подхватит венок и быстро понесет его вдаль – скоро девушка найдет свою любовь и очень счастливо выйдет замуж.

Сразу после Троицы, 5 июня, будет отмечаться день схода Святого Духа.

6 июня – день памяти преподобного Никиты Столбника.

Апостола от 70-ти Карпа будут вспоминать 8 июня, а епископа Терапонта – 9 июня.

10 июня – день ангела Никиты, чтят память одноименного преподобного.

Мученицу Теодосию чествуют 11 июня.

12 июня – начало поста для верующих. Июньский пост называется Петровым.

Апостола Ермию будут чествовать 13 июня.

14 июня – день мученика Юстина.

Преподобную Евхаристию будут упоминать 15 июня, а мученика Лукильяна – 16 июня.

17 июня – день памяти патриарха Митрофана.

18 июня следует отметить мученика Косма, а 19 июня – преподобных Висариона и Иллариона.

Священномученика Тедота будут упоминать 20 июня.

21 июня в православном календаре – день перенесения мощей Теодора Стратилата.

Кириллы будут праздновать именины 22 июня в день памяти архиепископа.

23 июня – день мученика Тимофея (или Тимофея), 24 июня будут вспоминать апостолов Вартоломия и Варнаву.

День преподобного Онуфрия отметят верующие 25 июня.

Мученицу Акилину вспоминать будут 26 июня.

27 июня – день памяти мученика Методия.

Пророка Амоса чествовать будут 28 июня.

В предпоследний день первого месяца лета, 29 июня, день ангела праздновать будут Тихоны. Верующие будут чтить память епископа Тихона.

А 30 июня отмечают день памяти Мануила.

Троицу украинцы будут праздновать по сложившейся традиции даже после перехода на новый календарь. Этот праздник является переходным, так что смещаться на 13 дней он не будет.

В большие церковные праздники верующим не советуют злословить, ссориться, совершать зло, оскорблять и обижаться, провоцировать споры. Лучше провести эти дни по молитве или в размышлениях о духовном очищении. Наши предки советовали заняться благотворительностью и поделиться добром и радостью с окружающими.

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