Тихона Тихого: суть и запреты праздника 29 июня

29 июня православные верующие чтят день памяти святителя Тихона. Издавна Тихону обращались с просьбами исцеления от болезней, особенно от боли в ногах.

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Именины празднуют Тихоны, Ефремы, Константины, Михаилы, Петры. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти Тихона

Святитель Тихон жил на острове Кипр в V веке. Родился он в семье благочестивых христиан и получил традиционное в то время христианское воспитание. В юности Тихон поступил в церковный клир, где читал и толковал Библию. Позже он получил должность дьякона, а затем стал епископом. Святитель вел благочестивую жизнь, славился добром и милосердием, помогал бедным и исцелял больных.

Народные запреты

В народе говорили: на Тихонов день лучше не лениться, особенно полезно заняться умственным трудом и наукой.

Хозяйкам не советовали работать с тестом – сдоба может не получиться.

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день не стоит злословить, обижаться, совершать зло и отказывать в помощи нуждающимся.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, будет ли летом засуха и хорошо ли уродит овощи.

На ночном небосклоне хорошо видны звезды – к хорошей погоде, с умеренными дождями и без засухи.

Папоротник скручивает листья – ждите солнечных дней.

Если на окнах осела роса – будет дождь.

О сильной непогоде и ветре предупреждают вороны, которые становятся особенно активными в Тихонов день.

Если в этот день утром холод и туман – обильные дожди будут периодически лить до конца лета.

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