Теплого Алексея: что это за праздник, традиции и молитва

30 марта православные верующие чтят память преподобного Алексея. В предпоследний день марта обычно уже приходила настоящая весна, так что в народе его называли "днем теплого Алексея".

Видео дня

Виктор, Гавриил, Макар, Александр, Алексей и Павел отмечают день ангела. О традициях и верованиях 30 марта читайте в материале OBOZREVATEL.

Кем был преподобный Алексей

Преподобный Алексей родился в Риме в IV веке в богатой семье.

В юности Алексей был женат, но вынужден был покинуть жену, отречься от богатства и посвятить себя служению. 17 лет он жил в Эдессе возле храма Богородицы, пока пономарю не явилась во сне Дева Мария. Она назвала Алексея мужем Божиим и велела привести его в храм.

Весть о видении быстро распространилась по городу, но Алексей не стремился к славе, поэтому покинул город. Преподобный вел честную, праведную и милосердную жизнь.

Народные традиции

В этот день крестьяне начинали готовиться к полевым работам. На теплого Алексея принято выносить картофель, ремонтировать инвентарь и подпитывать почву. Если 30 марта сходил снег, пчеловоды выносили ульи.

Но всю работу завершали ближе к вечеру, чтобы собравшись всей семьей за вкусным ужином, вместе прощаться с холодами. Издавна считали, что именно после 30 марта приходит настоящее весеннее тепло.

После длительной холодной зимы весну очень ждали. Девушки выходили в поле, они клали землю пирог, кланялись, якобы зазывая весну и "даря" ей подарок.

Приметы на теплого Алексея

Наши предки заметили: какая погода на теплого Алексея – такой будет и Пасха.

Теплый и солнечный день предвещает урожайный год. Если 30 марта вылетели пчелы – будет много меда.

А увидеть, как высоко в небе летят гуси – не к добру. Землю еще покроют снегопады и придет похолодание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о датах и значениях каждого дня Страстной недели для католиков и православных.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.