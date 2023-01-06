Святой вечер перед Рождеством: искренние поздравления, открытки и лучшие стихи для родных

Встречать Рождество принято с семьей, ведь в этом смысл этого праздника. Как поздравить родных с Рождеством? Какие открытки и стихи им подарить, чтобы порадовать в этот день?

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OBOZREVATEL собрал подборку, которая поможет вам выразить свои чувства и пожелания самым близким людям в этот светлый день.

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі та в справах усіх!

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри і терпіння

Та Божого благословіння.

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі та в справах усіх!

Звідусіль звучать колядки,

На порозі вже Різдво,

Миру я тобі бажаю,

Щастя хай несе воно.

Хай Святий прекрасний Вечір

Збере навколо всю рідню,

Радість, благодать й достаток

Хай в сім’ю ввійдуть твою!

***

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувать за все, що дав Господь,

Благать, щоб в мирі квітла Україна!

Пусть Рождественский Святвечер принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи – счастливыми, а дела – успешными. Со Святвечером!

***

Пусть Святой Вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Христос Рождается!

В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

***

Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и благодать Божию. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

В Рождественский Святвечер пусть светлым и чистым будет дом, пусть вместе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце будет преисполнено любовью и радостью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Рождеством, которые обрадуют военных.

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