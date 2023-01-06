Святой вечер перед Рождеством: искренние поздравления, открытки и лучшие стихи для родных
Встречать Рождество принято с семьей, ведь в этом смысл этого праздника. Как поздравить родных с Рождеством? Какие открытки и стихи им подарить, чтобы порадовать в этот день?
OBOZREVATEL собрал подборку, которая поможет вам выразить свои чувства и пожелания самым близким людям в этот светлый день.
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі та в справах усіх!
Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри і терпіння
Та Божого благословіння.
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі та в справах усіх!
Звідусіль звучать колядки,
На порозі вже Різдво,
Миру я тобі бажаю,
Щастя хай несе воно.
Хай Святий прекрасний Вечір
Збере навколо всю рідню,
Радість, благодать й достаток
Хай в сім’ю ввійдуть твою!
***
Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
Подякувать за все, що дав Господь,
Благать, щоб в мирі квітла Україна!
Пусть Рождественский Святвечер принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи – счастливыми, а дела – успешными. Со Святвечером!
***
Пусть Святой Вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Христос Рождается!
В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.
***
Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и благодать Божию. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
В Рождественский Святвечер пусть светлым и чистым будет дом, пусть вместе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце будет преисполнено любовью и радостью.
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