Как поздравить с Рождеством военных: теплые пожелания защитникам

В 2022-2023 годах многие украинцы, в том числе и наши защитники на фронте праздновали Рождество Христово 25 декабря. Однако есть те, кто придерживается традиции отмечать рождение Сына Божьего 7 января. И в современных реалиях им очень нужны тёплые слова и пожелания от родных и близких.

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OBOZREVATEL собрал поздравления, которые станут приятным сюрпризом для украинских защитников. Главное правило – желать от всего сердца.

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Зі святом, з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб завжди за твоєю спиною був Ангел хранитель і захищав від будь-яких нещасть. Міцного здоров’я тобі і твоїм рідним. Бережи тебе Господь!

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Від щирого серця вітаю з Різдвом Христовим! Нехай Господь пошле тобі своє благословення, осяє твій дім радістю, надією, любов’ю. Дякую тобі! Бажаю удачі і міцного здоров’я!

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З Різдвом Христовим, захиснику! Ти – наша опора, надія і віра. Ти той, завдяки кому ми зараз можемо зібратися за столом у рідній Україні. Нам дуже тебе не вистачає! Але ми знаємо, ти вистоїш, ти живеш заради нас, заради нашого майбутнього. Скоро ми обов’язково зустрінемося. Ми не випускатимемо тебе з обіймів. Залишилося лише трохи почекати до Перемоги!

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Завдяки тобі, захиснику, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай тебе оминають ворожі кулі. Нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті, і ти повернешся додому живим і здоровим! Бажаємо тобі не втрачати віру. Наснаги і мужності тобі! З Різдвом Христовим!

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Різдвяна зірка осяює ваші з побратимами фронтові будні. Цьогоріч ти далеко. Але ми віримо у тебе, ми зичимо тобі наснаги, рішучості, мужності і впевненості. Ти – непереможний. Нехай вороги відступають, нехай не зачепить тебе ворожі снаряди. З кожним днем ми стаємо ближчі до дня перемоги. Ми любимо тебе. Ми сумуємо за тобою. Нехай 2023-й буде роком щасливих зустрічей! З Різдвом, захиснику!

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