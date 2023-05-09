Существует много примет: какой церковный праздник отмечают 10 мая
В 10-й день мая православная церковь отмечает день апостола Симеона. Он связан с множеством примет и запретов.
OBOZREVATEL рассказывает об истории церковного праздника. И о том, что запрещалось и что нужно было делать верующим 10 мая.
История апостола Симеона
Святитель Иерусалимский Симеон был потомком библейского царя Давида и родственником Иисуса Христа. Он приходился племянником его земному отцу – Иосифу Обручнику. После вознесения Спасителя вошел в круг апостолов от семидесяти и проповедовал его учение. Был епископом Иерусалима, руководил паствой около 40 лет и принял мученическую смерть от язычников в возрасте более 100 лет.
Во времена римского императора Траяна Симеона оболгали еретики и его подвергли суду консула Аттика. Многие дни старец терпел издевательства, но от веры не отказывался. Поэтому его распяли на кресте.
Запреты и традиции 10 мая
В день, когда церковь отмечает память святого Симеона, нельзя делать многое. Так запрет распространяется на:
- работу с острыми предметами – иглами, ножами, пилами, топорами;
- приготовление и употребление вареников, особенно с капустой или грибами – это несет проблемы с деньгами;
- полив комнатных растений – считается, что это к ссоре.
Между тем, сны в ночь на 10 мая считались пророческими. Их полагалось запоминать.
Но долго спать на Симеона уже не разрешалось. К этому времени крестьяне уже должны были распахать свои поля и начать сеять и сажать овощи.
Приметы 10 мая
Погоду в этот день определяли по таким приметам:
- утром нет росы – дождь пойдет еще до вечера;
- услышанный крик совы обещал похолодание;
- высокая радуга – наоборот, к хорошей погоде;
- дождь предвещал хороший урожай ржи.
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