Существует много примет: какой церковный праздник отмечают 10 мая

В 10-й день мая православная церковь отмечает день апостола Симеона. Он связан с множеством примет и запретов.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории церковного праздника. И о том, что запрещалось и что нужно было делать верующим 10 мая.

История апостола Симеона

Святитель Иерусалимский Симеон был потомком библейского царя Давида и родственником Иисуса Христа. Он приходился племянником его земному отцу – Иосифу Обручнику. После вознесения Спасителя вошел в круг апостолов от семидесяти и проповедовал его учение. Был епископом Иерусалима, руководил паствой около 40 лет и принял мученическую смерть от язычников в возрасте более 100 лет.

Во времена римского императора Траяна Симеона оболгали еретики и его подвергли суду консула Аттика. Многие дни старец терпел издевательства, но от веры не отказывался. Поэтому его распяли на кресте.

Запреты и традиции 10 мая

В день, когда церковь отмечает память святого Симеона, нельзя делать многое. Так запрет распространяется на:

работу с острыми предметами – иглами, ножами, пилами, топорами;

приготовление и употребление вареников, особенно с капустой или грибами – это несет проблемы с деньгами;

полив комнатных растений – считается, что это к ссоре.

Между тем, сны в ночь на 10 мая считались пророческими. Их полагалось запоминать.

Но долго спать на Симеона уже не разрешалось. К этому времени крестьяне уже должны были распахать свои поля и начать сеять и сажать овощи.

Приметы 10 мая

Погоду в этот день определяли по таким приметам:

утром нет росы – дождь пойдет еще до вечера;

услышанный крик совы обещал похолодание;

высокая радуга – наоборот, к хорошей погоде;

дождь предвещал хороший урожай ржи.

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