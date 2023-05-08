Не День победы: какой праздник отмечает 9 мая Украина

В понедельник, 8 мая 2023 года, был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского, который полностью меняет конфигурацию майских праздников в нашем государстве. В частности, 9 мая мы не будем больше отмечать День победы, теперь это будет другой праздник.

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Как узнал OBOZREVATEL, теперь это будет День Европы. Именно 9 мая его отмечают все государства Европейского Союза, и Украина теперь присоединяется к ним. В президентском указе говорится, что он был принят, "осознавая европейскую идентичность Украинского народа, с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на європейском континенте, свидетельствуя о приверженности идеалам и ценностям демократии, поддерживая инициативы молодежных и других общественных объединений". Предыдущая версия президентского указа о Дне Европы с 2003 года утрачивает свою силу. Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Что такое День Европы?

Праздник был установлен в 1949 году в честь основания Совета Европы. Это событие произошло 5 мая и отмечалось в эту дату вплоть до 1964 года. Тогда на саммите Европейского совета в Милане именно 9 мая было признано одним из официальных символов ЕС. Тем самым было отмечено провозглашение Декларации Шумана – документа, с которого фактически начался Европейский Союз. Он был принят 9 мая 1950 года.

В Декларации Шумана, в частности, говорится: "Мир в мире невозможно обеспечить без строительных усилий, соизмеримых уровню опасности, которая перед ним встает. Организованная и жизнеспособная Европа может внести фундаментальный вклад в цивилизацию, обеспечив мирные отношения между странами…". Таким образом, документ постулирует общеевропейские ценности – мир, сотрудничество и процветание всех государств.

Праздник отмечают во всех странах ЕС и многих соседних государствах. Он призван усиливать единство между странами. В ЕС существует рекомендация считать его государственным праздником и выходным днем.

Как раньше праздновали День Европы в Украине

С 2003 года Украина отмечала День Европы в третью субботу мая. Леонид Кучма установил его, чтобы "учесть стратегический курс Украины на европейскую интеграцию". В этот день проходили различные образовательные и культурные мероприятия, которые должны были знакомить украинцев с государствами ЕС и ценностями этого объединения. Кстати, Договор о Европейском Союзе четко определяет шесть следующих ценностей:

уважение человеческого достоинства;

свобода;

демократия;

равенство;

правовое государство;

соблюдение прав человека.

Поскольку с 2022 года Украина имеет статус страны-кандидата в ЕС, то перенос празднования Дня Европы таким образом, чтобы он проходил одновременно с остальными государствами Евросоюза, был логичным решением. Тем более что победу над нацизмом на континенте не празднуют 9 мая.

Как же День победы?

Праздновать День победы над нацизмом 9 мая было исключительно советской традицией. Появилась она потому, что к моменту окончательного подписания капитуляции Германии во Второй мировой войне по московскому времени уже наступила эта дата. В то время как по европейскому времени документ вступил в силу в 23:01 8 мая.

Украина унаследовала этот праздник от СССР и постепенно трансформировала его от пропагандистского советского к более европейскому. Символами праздника стали не красная звезда и георгиевская лента, а красный мак как символ жертв всех вооруженных конфликтов, и пацифистский лозунг "Никогда снова". Впрочем, дата оставалась прежней – 9 мая.

С 2015 года к празднику добавился "День памяти и примирения" установленный указом тогдашнего президента Петра Порошенко. В честь 70-летия победы над нацизмом в Европе он ввел памятную дату 8 мая. Однако она до сих пор не была ни государственным праздником, ни выходным днем.

Действующий глава государства Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять закон об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Таким образом, по существу единственный праздник, разделенный на два дня, должен стать единой датой. Когда будет рассмотрен этот президентский законопроект, пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал подробнее об истории Дня памяти и примирения в Украине и мире.

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