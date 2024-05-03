Страстная пятница: суть, традиции и приметы

Пятый день Страстной недели называют Страстной пятницей. В этот день верующие вспоминают о распятии Иисуса Христа, его страданиях и мучениях.

Неделя перед Пасхой – это самый важный период в году для христиан. Поэтому OBOZ.UA подготовил материал обо всех правилах и запретах строжайшего дня – Страстной пятницы.

В 2024 году верующие восточного обряда отмечают Пасху 5 мая. Большая пятница приходится на 3 число.

Считается, что именно в этот день Иисуса распяли на кресте, поэтому он должен быть посвящен скорби и воспоминаниям о том, как тернист путь преодолел Христос. Людям следует сосредоточиться на духовных ценностях и удержаться от светских соображений.

Традиции Страстной пятницы

В Страстную пятницу всем верующим следует посетить храм и помолиться. Там будет совершаться особая служба, посвященная страданиям Господа.

В 15:00, поскольку считается, что Иисус погиб именно в это время, начинается вечерняя служба, во время которой выносят полотно с изображением Спасителя, символизирующего плащаницу.

Запреты Страстной пятницы

Страстная пятница – это самый строгий день Великого поста. Только вечером после вынесения плащаницы верующие могут выпить воды и съесть немного постного хлеба.

Также запрещено выполнять тяжелую работу, заниматься домашними делами, шить, вышивать и работать с металлическими инструментами. Однако разрешено печь куличи. Считается, что Пасхальный хлеб, приготовленный в Страстную пятницу, не плесневеет и будет обладать целительной силой.

Под запретом и любое веселье, празднование и развлечения. Согласно древней поговорке, "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".

В конце концов, не стоит завидовать, злословить, злиться и скандалить, поскольку этот день имеет большое духовное значение.

Приметы Страстной пятницы

Наши предки верили, что некоторые знаки, которые вы увидите в Страстную пятницу, могут предсказывать будущее.

Один из признаков говорит, что если посмотреть в окно сразу после пробуждения, можно понять, каким будет следующий год.

Если на улице вы увидите молодого человека – это к свадьбе.

Семейная пара – к пополнению в семье или возвращению родных.

Молодая женщина – год будет спокойным.

Пожилой человек или больной – могут быть проблемы со здоровьем или неудачи.

Также большое значение имеют сновидения, которые вы видите в ночь на пятницу. Они могут включать в себя предсказания.

Кроме того, погода имеет большое значение. Ясная погода и солнце в этот день могут указывать на то, что будет обильный урожай и приятное лето.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о значениях и запретах каждый день Страстной недели.

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