Страстная неделя: значение и запреты каждый день

Страстная неделя – это последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Он посвящен последним дням земной жизни Иисуса Христа, его страданиям и распятию.

Эта неделя считается самой суровой и самой важной во всем православном году. О значении каждого дня и запретах рассказывает OBOZ.UA.

В 2024 году в Украине Пасха приходится на 5 мая, соответственно Страстная неделя продлится с понедельника 29 апреля, в субботу 4 мая включительно.

Каждый день Страстной недели имеет свое особое и уникальное значение. Это единственные дни в году, которые называют Великими.

Большой понедельник

В первый день Страстной недели верующие вспоминают патриарха Иосифа, которого братья продали в египетское рабство, а отцу сказали, что его разорвали звери. После этого он стал прообразом страдающего Спасителя.

В Великий понедельник принято производить миро для помазания, а также наводить порядок в доме, готовясь к Воскресению Христову.

Большой вторник

В этот день верующие вспоминают о том, как Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а также, как он рассказывал притчи о Страшном суде и конце света.

Кроме того, верующие понемногу заканчивают домашние дела и начинают готовить к Пасхе наряды, скатерти и праздничные полотенца.

Большая среда

В среду верующие вспоминают о том, как иудейские власти решили избавиться от Иисуса Христа, и предатель Иуда за 30 серебряников согласился помочь им.

В этот день люди, как правило, посещают церковь, славят там Марию Магдалину, в последний раз читают молитву с поклонами и исповедуются. А дома начинают красить яйца и писать писанки.

Большой четверг

Большой четверг также называют Чистым. В этот день вспоминается таинство причастия, когда во время Тайного ужина Иисус дал апостолам хлеб и вино.

Также в четверг в храмах проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий", во время которой верующие вспоминают о страданиях Господа. После молитвы и причастия люди возвращаются домой и начинают печь пасхи.

Большая пятница

Это самый скорбный день Страстной недели, ведь считается, что именно в пятницу произошло распятие и смерть Иисуса Христа на кресте.

В храмах в этот день выносят изображение Христа, лежащего в гробу, позволяющее верующим его поцеловать. Есть в Большую пятницу можно только после того, как полотно вынесут.

Большая суббота

В последний день недели верующие вспоминают чудо воскресения, которое Иисус совершил над Лазарем. Также люди заканчивают собирать пасхальную корзину и совершают Святую литургию

Запреты Страстной недели

Страстная неделя – это период суровых запретов и время покаяния, молитвы и духовного очищения. Поэтому в эти дни верующие избегают развлечений, веселий и громких праздников.

В эти дни верующие также пытаются избегать тяжелого физического труда. Кроме того, нельзя ссориться, ругаться, злословить, отказывать кому-то в помощи, поминать умерших и крестить людей.

Также в течение всей Страстной недели священники советуют соблюдать строгий пост, исключающий употребление мяса, молочных продуктов, яиц и других продуктов животного происхождения.

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