Страстная пятница: что строго запрещено делать 14 апреля

В пятницу, 14 апреля, православные христиане отмечают самый печальный день года. На эту дату на этот раз выпадает Страстная пятница. Считается, что именно в этот день был распят Иисус Христос, и весь мир оплакивает его гибель.

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Соответственно, этот день считается самым строгим днем Великого поста. Верующие воздерживаются от еды на протяжении всего дня вплоть до момента, когда в храмах выносят плащаницу. OBOZREVATEL рассказывает о других запретах Страстной пятницы.

Кроме еды в этот день под запретом любое веселье. Даже если у человека хорошее настроение, следует сдерживать эти порывы. Также верующие не посещают развлекательные заведения и не слушают музыку. Считается, что тот, кто не удержится, будет плакать весь следующий год.

Хорошим знаком будет, если удастся на протяжении всего дня воздержаться от употребления не только еды, но и воды. Считается, что в таком случае весь год питье не нанесет человеку вреда.

Кроме стандартного запрета на домашнюю работу, в этот день существует отдельное табу на использование любых инструментов, которыми режут или колют. Это, в том числе, касается всего, чем возделывают землю.

А вот из строгого запрета на огородные работы все же есть одно исключение. По примете, посаженная в Страстную пятницу петрушка должна уродить очень щедро.

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