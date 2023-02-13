Сретение Господне: когда празднуют и чем особенна эта дата, традиции и запреты

По старому стилю Сретение Господне отмечают 15 февраля. Это день, в который, по поверьям, встречаются зима с весной.

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Праздник возник в честь внесения младенца Иисуса в храм в Иерусалиме. Это произошло на 40-й день после Рождества Христова. О традициях и особенностях Сретения читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника

Иисуса в храме встретил старец Симеон. Он выполнил обряд посвящения и считается одним из свидетелей Божественного происхождения Спасителя.

Симеон благословил семью и сказал Марии: "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец".

После этого Симеона назвали Богоприимцем.

Традиции праздника

15 февраля в храмах проходит богослужение. Верующие несут в церковь свечи и воду, чтобы освятить их. Считается, что такие свечи могут уберечь дом от любых бед. Вода же, которую святили на Сретение, обладает целебными свойствами и помогает лечить боль, а также снять порчу.

В этот день принято обедать всей семьей, прощать другу другу все обиды и проявлять максимум внимания.

Что нельзя делать 15 февраля

Традиционно на Сретение нельзя заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать), физическим трудом, ссориться и сквернословить.

Также 15 февраля советуют не отправляться в путешествия и не оставлять деньги на кухонном столе.

Приметы

Сретение является особым днем для прогнозов погоды, поскольку в этот день зима и весна идут рука об руку. Наши предки верили в такие приметы:

Если тепло и солнечно — весна будет теплой.

Снег на Сретение — весна задержится и будет холодной.

На Сретение капает вода с крыши — быть еще долго зиме.

Ветер на Сретение — ждите хороший урожай плодовых деревьев.

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