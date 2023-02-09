Масленица-2023: когда празднуют в Украине и что значит каждый день недели
Зима подходит к концу. Скоро придет время радоваться приходу весны и тепла, но сначала нужно как следует отпраздновать Масленицу.
Масленица – традиционный период проводов зимы. Празднуют ее семь дней, в течение которых пекут блины с разными начинками. Об основных традициях Масленицы читайте в материале OBOZREVATEL.
Когда будет Масленица в 2023 году
Нет единой даты наступления Масленицы (ее еще называют Сырной неделей). Начало празднования зависит от Пасхи. Блины начинают печь за 56 дней до Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля.
Таким образом, Масленица-2023 начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля включительно.
Сырная неделя – традиции на каждый день
20 февраля – встреча Масленицы
В понедельник следует сделать генеральную уборку в доме, а к вечеру – испечь первые блины. Издавна в этот день занимались благотворительностью. Блинами советовали угостить нищих или бедных. Также вспоминали усопших – в некоторых регионах существовала традиция оставить несколько блинов возле дома, в память тех, кого уже нет рядом.
В первый день Масленицы ходили в гости или приглашали гостей к себе. Также устанавливали опудало – еще один символ Масленицы.
21 февраля – заигрывание
Родители спешили засватать детей перед тем, как начнется Великий пост. Кроме того, устраивали массовые гуляния и вечерницы, чтобы одинокие молодые люди могли присмотреться и найти пару.
22 февраля - "Тещины блины"
На третий день Сырной недели мужчины ходили в гости к теще, которая должна была накрыть стол и приготовить угощение. Говорили: чем больше блюд – тем сильнее теща любит зятя.
23 февраля – широкая Масленица
В четверг забывали все заботы и посвящали время развлечениям. Катались на санках, устраивали гулянье, ходили в гости. Уборку и все хозяйственные дела советовали отложить.
24 февраля – "Тещины вечерницы"
Наступало время тещи ехать к зятю. Но ехала она не одна, брала с собой родственников, кумовьев или друзей. На стол, естественно, подавали блины и разные добавки к ним. Ограничений не было – готовили много вкусных блюд.
25 февраля – посиделки золовки
В предпоследний день Масленицы приглашали в гости сестер мужа – золовок. Опять же ели блины и дарили подарки.
26 февраля – проводы Масленицы
В воскресенье провожали зиму и прощались с Масленицей. Воскресенье в народе называли Прощенным. Следует извиниться за совершенные обиды и самим простить недругов. Говорили: "Прости меня", а в ответ – "Бог тебе простит".
В последний день празднований сжигали пугало Масленицы и поминали усопших.
Народные приметы
Наши предки говорили: чем больше в Сырную неделю испечешь блинов, тем счастливее будет год.
В первые дни Масленицы убирали в доме и во дворе, чтобы очистить жилище перед Великим постом.
С радостью принимали и угощали незваных гостей – считалось, это к счастью.
По поверью, если в среду поесть гороха, а в четверг полакомиться блинами, то весь год не будете иметь финансовой нужды.
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