Сретение Господне-2023: что принято святить в церкви в этот день

На Сретение Господне, которое также называют Принесением в храм, принято святить в церкви воду и свечи. Поскольку этот день считают одним из главных религиозных праздников, освященные 15 февраля предметы приобретали особую силу.

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Этот праздник окутан множеством примет и верований. О традициях Сретения читайте в материале OBOZREVATEL.

Так, вода, которую святили 15 февраля, считалась целебной – по словам верующих, она может избавить от боли и поднять с постели даже человека при смерти. Воду набирали в новую посуду и бережно хранили.

Ее использовали также, чтобы облегчить последние минуты умирающего человека. лечылы такой водой также домашний скот.

Особое значение имели и свечи, которые в этот день приносили из церкви. Их называли "громничными", поскольку у славян-католиков и униатов этот день именуют Громницы. Эти свечи использовали преимущественно в те дни, когда на улице бушевала гроза, чтобы защитить дом от любой беды.

15 февраля хозяева также делали прогноз на урожай, выставляя на ночь тарелку с зерном во двор. Если утром появилась роса – к урожаю, нет росы – год не удастся.

Ранее OBOZREVATEL писал об обрядах и гаданиях на Сретение, которые уберегут дом от бед и помогут узнать будущее.

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