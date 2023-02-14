Обряды и гадания на Сретение: как узнать о будущем и привлечь удачу

15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, связанный со встречей Иисуса Христа и праведного старца Симеона.

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Издавна на Сретение были популярны обряды и гадания. О том, какие обряды проводили наши предки, читайте в материале OBOZREVATEL.

На Сретение принято было ходить в церковь, освящать воду и ставить свечи. Говорили, что священная вода обладает целебными свойствами и способна излечить от болезней. Ее ставили в углу перед иконами, зажигали свечу и молились. Затем наливали воду в стакан, отпивали по три глотка и читали "Отче наш".

Считалось, что Сретение символизирует в природе встречу зимы с весной. Есть один давний обряд: девушки надевали свободную одежду обязательно светлых оттенков. Ставили тазик, в него наливали освященную воду. Опустившись перед водой на колени, тщательно умывали лицо. Воду после этого переливали в стеклянную банку и выливали до наступления сумерек на перекрестке. Такой обряд символизировал здоровье и удачу на весь год.

Также, несмотря на запреты церкви, девушки забавлялись гаданием. Утром было принято печь пампушки, а вечером незамужние девушки собирались в одном доме и выкладывали выпечку. Потом запускали в дом голодного пса и наблюдали, чью пампушку он выберет. Так по очереди и вычисляли, кто первой выйдет замуж.

На Сретение особенно наблюдали за погодой пчеловоды. За этим днем прочили, каким будет урожай меда. Говорили: "как капает со крыш вода – так к ульям прибывает мед".

Таким образом, по Сретению определяли приход весны. Если 15 февраля оттепель – весна придет рано. Идет снег – следует ожидать дождей и холода. Если за окном вьюга – на раннюю весну надеяться не следует. А если из-за туч не выходит солнце – еще будут крепкие морозы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал открытки и поздравления на Сретенье.

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