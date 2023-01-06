Со Святвечером и Рождеством Христовым: подборка поздравлений. Видео
Святвечер в 2023 году необычный для украинцев, поскольку многие семьи не смогут собраться за одним столом – кто встретит праздник за границей, кто в окопах на передовой, кто в оккупации. За праздничным столом также не будет хватать родных людей, отдавших свою жизнь в борьбе с агрессором.
Поэтому поздравления и теплые пожелания особенно важны сейчас, чтобы напомнить родным и близким, что они для вас важны. OBOZREVATEL собрал искренние поздравления, получить которые будет рад каждый.
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Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри і терпіння
Та Божого благословіння.
***
Нехай Різдвяний святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру і світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарена сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Зі Святвечором!
***
Перша зірка на небі з’явилася,
Це Ісус Христос народився,
Ангелики його оберігають,
Людям про радість сповіщають.
Нехай Боже дитятко всіх береже,
І Матінка Божа всім допоможе,
Прожити в злагоді рік наступний,
Щоб був він успішний і миролюбний.
***
Вечірня зіронька зійшла,
Святий нам Вечір принесла,
Різдво вже на порозі,
Боже дитятко вже у дорозі,
Ангелики співають,
Ісуса прославляють!
Хай Матір Божа нас оберігає,
Господь здоров’я посилає
Любов в родинах хай панує,
А щастя хай господарює!
***
Ось і приходить Святвечір. Саме час зустрітися з родиною та відсвяткувати разом прийдешнє свято світлого Різдва. Адже найважливіше в житті кожного з нас — близькі та рідні люди. Не варто пам’ятати образи, а варто пам’ятати тільки щасливі дні. Зі святом!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
***
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
***
Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
***
Різдвяна зоря у вікно зазирає,
За щедрим столом всю родину збирає.
І душу свята благодать огортає!
З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!
***
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Рождеством защитникам Украины.
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