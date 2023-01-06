Со Святвечером и Рождеством Христовым: подборка поздравлений. Видео

Святвечер в 2023 году необычный для украинцев, поскольку многие семьи не смогут собраться за одним столом – кто встретит праздник за границей, кто в окопах на передовой, кто в оккупации. За праздничным столом также не будет хватать родных людей, отдавших свою жизнь в борьбе с агрессором.

Видео дня

Поэтому поздравления и теплые пожелания особенно важны сейчас, чтобы напомнить родным и близким, что они для вас важны. OBOZREVATEL собрал искренние поздравления, получить которые будет рад каждый.

***

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри і терпіння

Та Божого благословіння.

***

Нехай Різдвяний святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру і світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарена сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Зі Святвечором!

***

Перша зірка на небі з’явилася,

Це Ісус Христос народився,

Ангелики його оберігають,

Людям про радість сповіщають.

Нехай Боже дитятко всіх береже,

І Матінка Божа всім допоможе,

Прожити в злагоді рік наступний,

Щоб був він успішний і миролюбний.

***

Вечірня зіронька зійшла,

Святий нам Вечір принесла,

Різдво вже на порозі,

Боже дитятко вже у дорозі,

Ангелики співають,

Ісуса прославляють!

Хай Матір Божа нас оберігає,

Господь здоров’я посилає

Любов в родинах хай панує,

А щастя хай господарює!

***

Ось і приходить Святвечір. Саме час зустрітися з родиною та відсвяткувати разом прийдешнє свято світлого Різдва. Адже найважливіше в житті кожного з нас — близькі та рідні люди. Не варто пам’ятати образи, а варто пам’ятати тільки щасливі дні. Зі святом!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Рождеством защитникам Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!