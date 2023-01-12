Со Старым Новым годом: подборка лучших поздравлений родным и близким. Открытки и картинки

Для тех, кому не хватило новогодних празднований или у кого не было праздничного настроения, наступает отличный праздник – Старый Новый год. Именно в этот день отмечается смена календарного года по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. Праздник наступает 14 января. А накануне украинцы отмечают щедрый вечер и накрывают богатый стол, отмечая Маланки и Василия.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько душевных поздравлений с этим праздником, которые вы можете отправить своим близким.

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

Нехай Старий Новий рік

До Вас у дім ввійде,

Замети сміху принесе.

Веселощів, музики, віршів,

Цукерок і смачних пирогів.

Надій, успіхів і перемог

І доброти на багато років!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому Новому році!

Новий рік ми зустріли біля ялини,

Різдво відзначили уже,

Озирнутися навіть не встигли,

Й нове свято на дворі!

Це – Старий Новий рік!

З ним тебе і вітаю,

Щоб пройшов він без турбот,

Щастя і добра бажаю!

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут, і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

Поздравляю со Старым Новым Годом. Желаю, чтобы жизнью руководил счастливый календарь, чтобы каждый день был полон сказки и магии, чтобы радость в быт вносили веселые друзья и улыбки родных, чтобы сердце радовали приятные встречи и замечательные праздники.

***

Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-нибудь грядущего и будущего! Пусть год будет лёгким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

***

От всей души поздравляю со Старым Новым годом и желаю положительных дней, ярких событий, хороших друзей и море приятных открытий. Пусть мечты сбываются, зарплата повышается, температура снижается, а любовь прибавляется. Перспективных идей, новых возможностей, любимых занятий, крепких объятий и нежных поцелуев.

Пусть этот Старый Новый год подарит тебе максимум положительных эмоций! Я желаю, чтобы новогоднее чудо помогло тебе воплотить в реальность все нереальные мечты и желания! Искренне улыбайся и наполняй свою жизнь любовью, добром и яркими событиями!

***

Желаю тебе, чтобы Старый Новый год унес с собой то, от чего хотелось избавиться, чтобы оставил от воспоминаний за прошлый год только те, от которых тепло на душе. Хочу в Новый год прийти с новыми силами, оптимизмом. Все старые беды пусть забудутся. Веры в лучшее, искренней любви и надежды. Пусть все сбудется! С праздником!

***

Только печень отдохнула, утихли салюты, снова счастье к нам шагнуло – Старый год, он тут как тут. Его встретим хорошенько. И проводим от души. Пусть любовь, добро и деньги будут с вами всегда рядом!

Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в Новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением!

***

Вот и наступил еще один замечательный праздник – Старый Новый год. И у вас появился еще один шанс загадать то, что не успели на 1 января. Пусть еще раз засияют огни на елке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение заветной мечты. С праздником!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине принято засевать на Старый Новый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!