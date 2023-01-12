Со Старым Новым годом: подборка лучших поздравлений родным и близким. Открытки и картинки
Для тех, кому не хватило новогодних празднований или у кого не было праздничного настроения, наступает отличный праздник – Старый Новый год. Именно в этот день отмечается смена календарного года по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. Праздник наступает 14 января. А накануне украинцы отмечают щедрый вечер и накрывают богатый стол, отмечая Маланки и Василия.
OBOZREVATEL собрал несколько душевных поздравлений с этим праздником, которые вы можете отправить своим близким.
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
Посмішок фортуни та удачі
У Старий бажаю вам я рік!
Серденько ніколи хай не плаче,
Відчуває радості потік.
Хай любов у домі запанує,
І збереться разом хай рідня,
Почуття приємні хай вирують
В тостах, у обіймах та в піснях!
***
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
Нехай Старий Новий рік
До Вас у дім ввійде,
Замети сміху принесе.
Веселощів, музики, віршів,
Цукерок і смачних пирогів.
Надій, успіхів і перемог
І доброти на багато років!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В старому Новому році!
Новий рік ми зустріли біля ялини,
Різдво відзначили уже,
Озирнутися навіть не встигли,
Й нове свято на дворі!
Це – Старий Новий рік!
З ним тебе і вітаю,
Щоб пройшов він без турбот,
Щастя і добра бажаю!
***
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут, і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
Поздравляю со Старым Новым Годом. Желаю, чтобы жизнью руководил счастливый календарь, чтобы каждый день был полон сказки и магии, чтобы радость в быт вносили веселые друзья и улыбки родных, чтобы сердце радовали приятные встречи и замечательные праздники.
***
Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-нибудь грядущего и будущего! Пусть год будет лёгким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
***
От всей души поздравляю со Старым Новым годом и желаю положительных дней, ярких событий, хороших друзей и море приятных открытий. Пусть мечты сбываются, зарплата повышается, температура снижается, а любовь прибавляется. Перспективных идей, новых возможностей, любимых занятий, крепких объятий и нежных поцелуев.
Пусть этот Старый Новый год подарит тебе максимум положительных эмоций! Я желаю, чтобы новогоднее чудо помогло тебе воплотить в реальность все нереальные мечты и желания! Искренне улыбайся и наполняй свою жизнь любовью, добром и яркими событиями!
***
Желаю тебе, чтобы Старый Новый год унес с собой то, от чего хотелось избавиться, чтобы оставил от воспоминаний за прошлый год только те, от которых тепло на душе. Хочу в Новый год прийти с новыми силами, оптимизмом. Все старые беды пусть забудутся. Веры в лучшее, искренней любви и надежды. Пусть все сбудется! С праздником!
***
Только печень отдохнула, утихли салюты, снова счастье к нам шагнуло – Старый год, он тут как тут. Его встретим хорошенько. И проводим от души. Пусть любовь, добро и деньги будут с вами всегда рядом!
Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в Новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением!
***
Вот и наступил еще один замечательный праздник – Старый Новый год. И у вас появился еще один шанс загадать то, что не успели на 1 января. Пусть еще раз засияют огни на елке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение заветной мечты. С праздником!
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