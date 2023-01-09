Когда посевают в Украине и как делать это правильно

Зимние праздники продолжаются и вскоре мы будем праздновать Старый Новый год, или праздник Василия и Маланки. А что делают на Старый Новый год? Правильно – засевают. То есть, желают хозяевам богатства и успеха на новый календарный цикл.

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OBOZREVATEL рассказывает о традициях, связанных с посеванием.

Кто может посевать

Традиционно этот обряд исполняли младшие мальчики, хотя к группам посевальщиков иногда присоединялись и девочки. С самого утра на Василия (14 января – новогодний день) дети ходили по деревне и стучали в каждую дверь на своем пути. Желать хорошего урожая и изобилия нужно было каждому дому. А дальше уже решал хозяин – открывать таким гостям дверь или нет. В основном посевальщиков не только ждали с большим нетерпением, но и надеялись, что они приедут в дом раньше, чем к соседям. Считалось, что они принесут с собой больше удачи.

Чем и как посевают

Посевали в доме обычно пшеницей, но в ходу было и другое зерно. Главным был символизм зерна, как фундамента будущего урожая. Поэтому использовать также гречку, ячмень, рожь и т.д.

Посевать голыми руками нельзя. Для обряда использовали рукавицы. В них клали зерно, которым потом посыпали пол в доме, приговаривая специальные слова или напевая специальные песни. Иногда хозяева пытались поймать зерно на лету. Считалось, что если накормить таким зерном кур, они будут лучше нестись весь год. Подметать засеянные зерна запрещалось вплоть до заката. А потом собранное с пола в доме не выбрасывали, а отдавали тем же курам.

В благодарность за исполненный обряд хозяева должны дать посевателям сладкое угощение или деньги. Поэтому не грех было им об этом в посевных заговорах и песнях и напомнить. Заработанное полагалось разделить поровну или пожертвовать часть на церковь.

Что нужно говорить во время посевания

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, сочевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки ,

і пухнасті пампушки.

щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

***

Сію, сію, посіваю

з Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

щоб задумане збулося,

щоб ніколи не хворіли,

щоб нічого не боліло,

щоб у праці все горіло

та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

та сто років прожили!

Ранее OBOZREVATEL публиковал несколько щедривок, которые пелись в Щедрый вечер – в канун новогоднего дня, когда именно и принято было посевать.

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