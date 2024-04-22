Сколько длится Пасхальные праздники: интересные факты

Пасха – один из самых важных и любимых праздников для украинцев. Этот день знаменует собой победу жизни над смертью, возрождение и начало новой жизни.

Пасха существенно отличается от большинства христианских праздников и имеет немало уникальных и интересных традиций. О некоторых из них рассказало издание Етно Хата.

Дата празднования воскрешения Хреста ежегодно меняется, поскольку зависит от лунного календаря. В этом году в Украине отмечают Пасху 5 мая.

Как долго длится праздник

Верующие верят, что воскрешение Христа – важнейшее событие за всю историю человечества. Наверное, потому Пасха и стала самым длинным христианским праздником. С учетом Светлого Воскресения, а также дня Вознесения Господня, он длится ровно 40 дней. В течение каждого из них люди продолжают славить Господа и приветствоваться фразами "Христос воскрес!" и "Воистину воскрес!".

Святой поцелуй

Это один из самых древних пасхальных ритуалов, который можно наблюдать и сегодня. Он состоит в том, что люди во время традиционного приветствия трижды целуются в щеки.

Так называемые святые поцелуи называют ритуалом христосования. Во время него в древности люди делились друг с другом новостью о воскрешении Христа.

Яйца

Считается, что когда Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию и объявила о том, что Христос воскрес, но он не поверил и сказал, что это так же невозможно, как и красные куриные яйца. После этих слов яйцо, которое он держал мгновенно покраснело.

Теперь не только в Украине, но и во всем мире люди красят куриные яйца на Пасху. Однако особенностью украинских традиций является то, что верующие не только придают яйцам цвет, но и расписывают их присущими украинской народной культуре орнаментами.

Старейшая пасха

Старейший Пасхальный хлеб, сохранившийся до наших дней, был изготовлен в 1821 году в Страстную пятницу мужчиной, по имени Уильям Скиннер. Пасху сохранила его пра-пра-правнучка 91-летняя уроженка Лондона Нэнси Титман.

Следует отметить, что она не заплесневела, хорошо пахнет и на ней четко сохранилось изображение креста.

Самая большая пасха

Самый большой кулич испекли в 2011 году в Украине, а именно в Ялте Донецкой области. Хлеб вышел высотой 2 метра 30 сантиметров, диаметром 2 метра 10 сантиметров и весил 2100 кг.

Пасхальный кролик

Сегодня кролики являются символом Пасхи в основном среди верующих западного обряда. Согласно европейской традиции, пасхальный кролик оставляет детям в подарок гнезда с разноцветными яйцами.

Сначала пасхальные яйца несли лиса, петух, аист и даже кукушка, но впоследствии остался только кролик. Поскольку эти животные очень плодородны, они считаются символом благосостояния и плодородия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие древние Пасхальные традиции до сих пор существуют в Украине.

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