Схождение Благодатного огня 2022: когда и где смотреть онлайн-трансляцию

Накануне Пасхи, в Великую субботу, по многовековой традиции миллионы человек по всему миру будут ждать схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня. В этом году эта дата приходится на 23 апреля.

Вынесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует воскресение Иисуса Христа и его приход в земной мир на время празднования Пасхи. Украинцы смогут наблюдать за чудом в прямом эфире.

Ежегодно церемония схождения Благодатного огня объединяет представителей разных церквей. Обычно ее проводят служители Иерусалимской, Сирийской православной церкви, Коптской, а также Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

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Примечательно, что ожидание Благодатного огня может занять до нескольких часов, хотя бывали случаи, когда огонь сходил всего за пару минут. Однако в истории человечества были случаи, когда огня в Кувуклии так и не дождались. Первый из них датируется 1101 годом, когда в Храм Господень запретили пускать верующих, за исключением латинян. Благодатный огонь сошел только после отмены запрета.

В 1578 году, по преданию, огонь сошел не в Кувуклии, а из одной из колон за пределами Храма, и зажег свечи молившихся армян. Это произошло после того, как в Храм Господень не пустили армянских служителей церкви

Третий случай произошел между 1918 и 1947 годами, когда Иерусалим был под контролем Великобритании. Британцы тогда не хотели пускать в Храм арабскую молодежь. В результате Благодатный огонь сошел только после того, как тем позволили присутствовать.

В этом году можно будет посмотреть онлайн-трансляцию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Напомним, в связи с празднованием Пасхи в ряде украинских городов отменили или сократили комендантский час. Власти сделали это для того, чтобы граждане могли посетить богослужение и освятить праздничную корзину.

Стоит отметить, что российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Поэтому правоохранители призвали верующих быть бдительными.

Ранее OBOZREVATEL писал об истории, традициях и запретах важнейшего христианского праздника.