Савин день: история и запреты праздника 29 марта

Каждый год 29 марта православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского. Также в этот день именины празднуют Александр, Трофим, Иван, Роман, Денис, Емельян, Юлиан, Павел, Серапион, Савин.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает об истории церковной даты. А также о традициях, запретах и приметах 29 марта.

История Савиного дня

Савин Ермопольский в честь которого установлена памятная дата, жил в Египте в III веке. Он был христианином и правил городом Гермополь (Ермополь). Когда начались гонения на христиан, он вынужден был бежать из города. Убежище мужчина нашел и в отдаленном поселке. Он пытался помогать местным жителям, в частности регулярно подавал милостыню нищим. Но один из них предал Савина. За две золотые монеты он выдал христианина. Его вместе с единомышленниками схватили солдаты и подвергли тяжелым пыткам. Но пленники не отказались от веры. Тогда они все были казнены – людей утопили в реке Нил.

Народные традиции Савиного дня

В Савин день верующие молятся святому, чтобы попросить его о помощи в простых бытовых и мирских делах. Также мученик может помочь в карьерных вопросах, если обратиться к нему с этим.

В старину крестьяне объезжали в этот день на телеге всю деревню – это должно было принести удачу. При этом прислушивались к тому, какие колеса скрипят. Если правое переднее, это предвещало семье достаток, а если левое – болезни. Правое заднее колесо своим скрипом обещало успех, а левое – долги.

Запреты 29 марта

В этот день не рекомендуется конфликтовать для решения своих вопросов.

Не стоит также есть хлеб после заката. Это может привести к нищете.

Кроме того, не рекомендуются в Савин день давать деньги в долг.

Приметы 29 марта

Погоду в этот день предсказывали по таким приметам:

если облака быстро летят по небу, это к хорошей погоде;

птицы начали купаться в лужах – к скорому теплу;

в реках мало воды – нужно готовиться к плохому урожаю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2023 году празднуют Вербное воскресенье.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.