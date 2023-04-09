С Вербным воскресеньем: красивые поздравления, картинки и смс
Сегодня православные христиане празднуют один из самых больших праздников года – Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербным воскресеньем. Уже через неделю наступит Пасха, но впереди еще Страстная неделя. Пока же верующие святят веточки вербы и поздравляют друг друга.
OBOZREVATEL собрал приятные поздравления с Вербным воскресеньем для родных и близких. Выбрать можно прозаические и стихотворные строки, а также смс и открытки.
Поздравления в стихах
У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!
***
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
З біблійних часів свято це знаємо,
Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,
Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,
Нехай молитвами здоров'я примножує.
Зі святом я вас сердечно вітаю,
Радості, усмішок і добра бажаю,
Нехай життя тече, як повна ріка,
Нехай завжди збувається мрія.
Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень… залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!
***
Неділя квітна до нас в гості завітала,
У час, коли в зелені шати одягаються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров'я й сили!
Поздравления в прозе
Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неиссякаемую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ тебе!
***
Чистотой и душевной добротой дышит все вокруг: наступило Вербное воскресенье, день радости и торжества всех христиан! Пусть же радость наполнит и твою душу, разольется рекой в твою прекрасную жизнь! Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя!
***
Поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!
Поздравляю вас с Вербным Воскресением! Со всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, счастья вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут вам дорогу!
***
От всего сердца поздравляю тебя с Вербным Воскресением, днем, когда Господь наш вошел в Иерусалим! Пусть в этот день в твой дом войдет счастье, здоровье и свет! Пусть освященная верба хранит дом твой от напастей, а тебя – от болезней!
***
Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!
***
Пусть с первыми колоколами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Счастья и божественной любви к тебе.
Поздравления в SMS
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
***
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Верба нехай благословляє
І приносить щастя в дім,
А Господь нехай допомагає
І супроводжує в усьому.
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об основных традициях пасхальных праздников в Украине.
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