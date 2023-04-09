С Вербным воскресеньем: красивые поздравления, картинки и смс

Сегодня православные христиане празднуют один из самых больших праздников года – Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербным воскресеньем. Уже через неделю наступит Пасха, но впереди еще Страстная неделя. Пока же верующие святят веточки вербы и поздравляют друг друга.

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OBOZREVATEL собрал приятные поздравления с Вербным воскресеньем для родных и близких. Выбрать можно прозаические и стихотворные строки, а также смс и открытки.

Поздравления в стихах

У неділю Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними б'ють.

З прекрасним святом вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю,

Нехай все, що ви задумали, збувається,

Нехай в житті все легко вдається!

***

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

З біблійних часів свято це знаємо,

Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,

Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,

Нехай молитвами здоров'я примножує.

Зі святом я вас сердечно вітаю,

Радості, усмішок і добра бажаю,

Нехай життя тече, як повна ріка,

Нехай завжди збувається мрія.

Сьогодні героїня дня

Простенька гілочка вербова,

Несуть її усі зрання

Йдучи у храм по Боже слово.

Я вас вітаю з днем ясним,

Ми рік його усі чекали!

Воскресне скоро Божий Син!

Ще тиждень… залишилось мало.

Верба хай б'є з усієї сили,

Нехай здоров'я додає,

Усі щоб Паски відкусили!

Прийміть вітаннячко моє!

***

Неділя квітна до нас в гості завітала,

У час, коли в зелені шати одягаються ліси,

Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,

Із побажаннями любові та краси!

І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,

Благословить Господь нам неньку Україну,

Щоб ми у радості та щасті довго жили,

Нам Матір Божа дасть усім здоров'я й сили!

Поздравления в прозе

Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неиссякаемую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ тебе!

***

Чистотой и душевной добротой дышит все вокруг: наступило Вербное воскресенье, день радости и торжества всех христиан! Пусть же радость наполнит и твою душу, разольется рекой в твою прекрасную жизнь! Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя!

***

Поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!

Поздравляю вас с Вербным Воскресением! Со всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, счастья вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут вам дорогу!

***

От всего сердца поздравляю тебя с Вербным Воскресением, днем, когда Господь наш вошел в Иерусалим! Пусть в этот день в твой дом войдет счастье, здоровье и свет! Пусть освященная верба хранит дом твой от напастей, а тебя – от болезней!

***

Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!

***

Пусть с первыми колоколами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Счастья и божественной любви к тебе.

Поздравления в SMS

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

***

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Верба нехай благословляє

І приносить щастя в дім,

А Господь нехай допомагає

І супроводжує в усьому.

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя і любові бажаю!

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об основных традициях пасхальных праздников в Украине.

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