С Троицей: искренние поздравления для родных и близких. Картинки

Троица – светлый зеленый праздник, период тепла и расцвета природы. В 2023 году православные верующие будут отмечать Троицу 4 июня. И хотя может показаться, что на втором году войны празднование не актуально, на самом деле важно наполнять даже самые тяжелые моменты жизни светлыми и радостными моментами.

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Поэтому не стоит упускать возможности поздравить родных. Может быть, именно ваши искренние слова поднимут настроение близким людям. OBOZREVATEL публикует подборку картинок, листовок и смс.

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Поздравляю с Троицей! Пусть Зеленые праздники принесут в дом уют, взаимопонимание и любовь. Желаю защиты от высших сил, искренней веры и несгибаемой надежды. Пусть сердце наполнится теплом, любовью и смирением.

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Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

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Снова наступили Зеленые праздники – период расцвета, обновления и благодати Божией. Желаю, чтобы твое сердце наполнило радостное известие. Желаю сил и понимания, чтобы исполнять заповеди, жить в добре и милосердии.

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В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

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Со светлым днем Святой Троицы! Желаю чистых мыслей, искренних чувств, открытого сердца, исполненного радости и добра. Пусть Бог благословит Украину наступлением мира, пусть живыми и невредимыми вернутся наши защитники и защитницы. Пусть высшие силы оберегают от всех бед и проблем.

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З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

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Пусть Святая Троица оберегает тебя от всех тревог, от болезней и напастей, от вражеских ракет и от всего зла, которое еще существует в этом мире. Желаю крепкой веры, добра в сердце и покоя на душе, чистого неба и тихих ночей. С праздником!

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Зі святом Трійці я вас привітаю,

В Зелені свята я вам щиро бажаю

Здоров’я та щастя, кохання й добра,

Завжди щоби злагода в домі була,

Хай в Трійцю постукає радість у хату,

Хай збудуться мрїї у це славне свято!

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Поздравляю с праздником! Пусть Святая Троица оградит от всех бед. Пусть приходят только добрые известия. Пусть в твоем сердце не угасает вера, а в доме сияет семейный очаг радости, блага и счастья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать верующим на Троицу.

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