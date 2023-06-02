С Троицей: искренние поздравления для родных и близких. Картинки
Троица – светлый зеленый праздник, период тепла и расцвета природы. В 2023 году православные верующие будут отмечать Троицу 4 июня. И хотя может показаться, что на втором году войны празднование не актуально, на самом деле важно наполнять даже самые тяжелые моменты жизни светлыми и радостными моментами.
Поэтому не стоит упускать возможности поздравить родных. Может быть, именно ваши искренние слова поднимут настроение близким людям. OBOZREVATEL публикует подборку картинок, листовок и смс.
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Поздравляю с Троицей! Пусть Зеленые праздники принесут в дом уют, взаимопонимание и любовь. Желаю защиты от высших сил, искренней веры и несгибаемой надежды. Пусть сердце наполнится теплом, любовью и смирением.
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Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
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Снова наступили Зеленые праздники – период расцвета, обновления и благодати Божией. Желаю, чтобы твое сердце наполнило радостное известие. Желаю сил и понимания, чтобы исполнять заповеди, жить в добре и милосердии.
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В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
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Со светлым днем Святой Троицы! Желаю чистых мыслей, искренних чувств, открытого сердца, исполненного радости и добра. Пусть Бог благословит Украину наступлением мира, пусть живыми и невредимыми вернутся наши защитники и защитницы. Пусть высшие силы оберегают от всех бед и проблем.
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З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.
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Пусть Святая Троица оберегает тебя от всех тревог, от болезней и напастей, от вражеских ракет и от всего зла, которое еще существует в этом мире. Желаю крепкой веры, добра в сердце и покоя на душе, чистого неба и тихих ночей. С праздником!
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Зі святом Трійці я вас привітаю,
В Зелені свята я вам щиро бажаю
Здоров’я та щастя, кохання й добра,
Завжди щоби злагода в домі була,
Хай в Трійцю постукає радість у хату,
Хай збудуться мрїї у це славне свято!
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Поздравляю с праздником! Пусть Святая Троица оградит от всех бед. Пусть приходят только добрые известия. Пусть в твоем сердце не угасает вера, а в доме сияет семейный очаг радости, блага и счастья.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать верующим на Троицу.
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